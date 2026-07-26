Zelenski: Rusya, Kuzey Koreya'dan 30 bin asker daha bekliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Kuzey Koreya'dan on binlerce asker daha kabul etmeye hazırlandığını belirtti. Ona göre konu sadece yeni askerler değil, aynı zamanda balistik füzeler için ek fırlatma sistemleriyle de ilgilidir.

Ancak 30 bin askerin gönderilmesine ilişkin bilgi şu anda Ukrayna tarafının istihbarat değerlendirmesi olup, Rusya ve Kuzey Kore bunu resmi olarak doğrulamadı.

Hazırlıkların Voronej Oblastı'nda yürütüldüğü söylendi

Zelenski, 25 Temmuz akşamı yaptığı video konuşmasında Moskova'nın Kuzey Kore'den 30 bin asker daha kabul etmeyi planladığını bildirdi.

Ukrayna devlet başkanına göre, bunların konuşlandırılması için gerekli hazırlık çalışmaları haziran ayından bu yana Rusya'nın Voronej Oblastı'nda yürütülüyor. Ancak askerlerin ne zaman geleceği ve nerede kullanılacağı konusunda kesin bilgi verilmedi.

"Rusya, Kuzey Kore'den 30 bin asker daha kabul etmek istiyor. Onları karşılamak için Voronej Oblastı'nda haziran ayından bu yana hazırlıklar yapılıyor" dedi Zelenski.

Rusya ve Kuzey Kore temsilcileri, Ukrayna devlet başkanının yeni iddiasına hemen tepki göstermedi. Bu nedenle verilen rakamın şimdilik bağımsız olarak doğrulanmış bir gerçek değil, Kiev'in istihbarat bilgisi olarak kabul edilmesi gerekiyor.

Pyongyang yeni füze sistemleri sağlayabilir

Zelenski, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füzeler için ek fırlatma rampaları devretmeye de hazırlandığını söyledi.

Ona göre Moskova ile askeri iş birliği Pyongyang'a şu imkanları tanımaktadır:

modern savaş deneyimini incelemek;

silahlarını geliştirmek;

füzeleri gerçek muharebe koşullarında test etmek;

birliklerin pratik becerilerini artırmak.

Ukrayna devlet başkanı bu süreci sadece kendi ülkesi için değil, Kuzey Kore füzelerinin ulaşabileceği Asya ülkeleri için de bir tehlike olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore askerleri daha önce de Rusya'ya geldi

Bu, Pyongyang askerlerinin Rusya'ya muhtemel ilk gönderilişi değil. Açık kaynaklardaki değerlendirmelere göre, daha önce yaklaşık 14–15 bin Kuzey Koreli asker Rusya'nın Kursk Oblastı'ndaki operasyonlara katılmış veya arka cephe görevlerini yerine getirmişti.

Analistlere göre, yeni askerler doğrudan Ukrayna topraklarına sokulmasa bile Rusya'daki yardımcı görevleri yerine getirebilir. Bu da Rus askerlerini cephedeki saldırılara yönlendirme imkanı sunar. Kesin görevleri ise şimdilik bilinmiyor.

Kiev'e yeni büyük bir saldırı tehlikesi var mı?

Metinde bahsedilen, Rusya'nın Kuzey Kore füzeleriyle Kiev'e güçlü bir saldırı hazırlığında olduğu haberi Telegram kanallarına ve bazı izleme kaynaklarına dayanmaktadır. Bu iddia resmi veya bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmamıştır.

Bununla birlikte Zelenski, 24 Temmuz'da Ukrayna istihbaratının, Rusya'nın önümüzdeki 48 saat içinde yeni ve kapsamlı bir füze saldırısı düzenleyebileceğine dair bilgi aldığını söyledi. Ancak saldırıda tam olarak Kuzey Kore füzelerinin kullanılacağını doğrulamadı.

Bu nedenle iki bilgiyi karıştırmamak önemlidir:

Rusya'nın yeni büyük bir saldırıya hazırlandığı — Ukrayna tarafının bildirdiği bir uyarıdır. Saldırının tam olarak KKDR füzeleriyle gerçekleştirileceği ise henüz doğrulanmamış bir tahmindir.

İş birliği savaşın kapsamını daha da genişletebilir

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri ilişkilerin derinleşmesi, Ukrayna'daki savaşın giderek uluslararasılaşmakta olduğunu göstermektedir. Moskova ek insan kaynağı ve silah elde edebilir, Pyongyang ise bunun karşılığında deneyim, ekonomik yardım veya askeri teknolojilere sahip olabilir.

Eğer 30 bin askere ilişkin bilgi doğrulanırsa, bu Kuzey Kore'nin çatışmaya eskisinden çok daha büyük bir katılımını ifade eder. Şimdilik ise temel soru açık kalmaya devam ediyor: Bu birlikler gerçekten cepheye gönderilecek mi yoksa Rusya topraklarında yardımcı görevleri mi üstlenecek?