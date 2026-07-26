Suriye'de yolcu otobüsleri çarpıştı: Ölüler var (video)

·80·Dünya
Suriye'de yolcu otobüsleri çarpıştı: Ölüler var (video)

Suriye'de meydana gelen feci trafik kazasında en az 35 kişi hayatını kaybetti, 30'a yakın vatandaş da çeşitli derecelerde yaralandı.

SANA haber ajansının bildirdiğine göre, facia ülkenin Deyrizor — Şam karayolunda gerçekleşti. İki yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar ağır hasar gördü.

Olay yerine hızla kurtarma ekipleri, ambulanslar ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olması nedeniyle can kaybının artabileceği ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Yetkililer şu anda kazanın kesin nedenlerini belirlemek üzere soruşturma yürütüyor. Bu olay, Suriye'de son zamanlarda görülen en büyük trafik kazalarından biri olarak değerlendiriliyor.

SuriyeŞamDeyrizorSANA
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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