İstanbul'da bir sokak köpeğinin yavrusu için yaptığı hareket sosyal medyada herkesi duygulandırdı

İstanbul'da soğuktan bayılan yavrusunu veteriner kliniğine getiren sokak köpeğinin videosu geniş yankı uyandırdı. Anne köpek, yavrusunu ağzında taşıyarak, sanki yardımı nereden alacağını biliyormuş gibi klinik kapısının önüne geldi.

Yavru köpek ilk bakışta nefes almıyormuş ve cansız görünüyordu. Veterinerler hemen inceleyip kalbinin çok yavaş attığını fark ettiler. Zaman kaybetmeden onu ısıtmak ve hayati belirtilerini düzeltmek için gerekli müdahalelere başladılar.

Doktorların çabası boşa gitmedi. Kısa süre sonra yavru köpek kendine geldi ve durumu stabilleşti. Yavrusunu kliniğe getiren anne köpek ise dışarıda bekleyerek oradan hiç ayrılmadı.

Bu görüntü sosyal medyada yayıldıktan sonra birçok kişi anne köpeğin hareketini hayranlıkla karşıladı. Yorumlarda insanlar, onun yavrusunu kurtarmak için doğru yere geldiğini özellikle vurguluyor.