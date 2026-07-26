Yapay Zeka Yarışının Kurbanları: Monday.com ve Diğer Teknoloji Devleri Toplu İşten Çıkarmalara Başladı

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Yapay Zeka Yarışının Kurbanları: Monday.com ve Diğer Teknoloji Devleri Toplu İşten Çıkarmalara Başladı

Küresel teknoloji pazarında yapay zeka (AI), yalnızca yeni fırsatların değil, aynı zamanda iş gücü piyasasındaki ciddi değişimlerin de etkeni haline geliyor. Proje yönetim yazılımlarıyla tanınan İsrailli Monday.com şirketi, çalışanlarının yaklaşık yüzde 20'sini işten çıkaracağını duyurarak, yapay zeka geliştirme stratejisi kapsamında optimizasyona geçen bir diğer büyük oyuncu oldu. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Monday.com, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu raporda 600'den fazla çalışanla yollarını ayıracağını açıkladı. Şirket kurucusu Eran Zinman, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada, bu kararın sadece maliyetleri düşürmek değil, kuruluşu "AI-first" (önce yapay zeka) modeline uyarlamak olduğunu vurguladı. Şirket, 2026 yılına kadar gelirlerinde yüzde 20 artış bekleseಗೂ, mevcut dönüşüm süreci için 55 milyon dolara kadar kaynak ayırmaya hazırlanıyor.

Teknoloji Dünyasındaki Toplu Eğilim

Yalnızca Monday.com değil, tüm IT sektörü şu anda benzer zorlu bir dönemden geçiyor. Financial Times analizlerine göre, yılın başından bu yana ABD'li teknoloji şirketleri yaklaşık 140 bin pozisyonu sarf nazar etti. Amazon, Oracle, Meta ve Microsoft gibi devler toplamda 50 bine yakın çalışanı işten çıkardı. Bu şirketler tasarruf edilen fonları yapay zeka veri merkezleri kurmaya ve işlem kapasitelerini artırmaya yönlendiriyor.

İlginçtir ki pazar, bu tür küçülmeleri her zaman olumlu karşılamıyor. İstatistiksel verilere göre, işten çıkarmalarda AI faktörünü gerekçe gösteren şirketlerin hisseleri NASDAQ endeksine kıyasla yüzde 10 daha düşük performans sergiledi. Bu durum, yatırımcıların "yapay zeka nedeniyle küçülme" bahanesine tamamen inanmadığını gösterebilir.

Microsoft temmuz ayında 4.800 pozisyonu azalttı; bu durum ağırlıklı olarak Xbox oyun bölümünü etkiledi. Şirket yönetimi bu değişikliklerin doğrudan AI ile ilgili olmadığını söylese de, Mali İşler Direktörü Amy Hood, yapay zeka yatırımlarının artması fonunda çalışan sayısının azalmaya devam edeceğini doğruladı. Oracle ise geçen yıl içinde iş gücünü 21 bin kişi ya da yüzde 13 oranında azalttığını açıkladı.

Kadro Değişimi ve Yeni Fırsatlar

Ancak sektördeki durum tek taraflı olarak olumsuz değil. Eski yapılardaki pozisyonlar ortadan kalkarken, yeni alanlarda işe alım oranları da oldukça yüksek. Örneğin Anthropic ve OpenAI gibi safkan AI girişimleri uzmanları aktif olarak işe alıyor. Küçülmeye giden şirketlerin kendi bünyelerinde bile personel rotasyonları gözlemleniyor.

  • Meta 8.000 çalışanı işten çıkarmasına rağmen 7.000 kişiyi yeni AI departmanlarına kaydırdı;
  • IBM, yapay zeka ve hibrit bulut teknolojileri alanında giriş seviyesi uzman alımlarını üç katına çıkarıyor;
  • GitLab şirketi, AI altyapısını yeniden kurmak için 350 çalışanını işten çıkararak kaynakları ajan tabanlı sistemlere yönlendirdi.
Özbekistanlı uzmanlar için de bu küresel eğilim önemli bir sinyal niteliğindedir. Uluslararası IT pazarında rekabet edebilmek için artık sadece programlama dillerini bilmek yetmiyor, aynı zamanda yapay zeka araçlarını verimli kullanmak ve yeni teknolojik ortama uyum sağlamak birincil şart haline geliyor. Google gibi şirketlerin yönetici sayısını azaltıp mühendislere daha fazla ağırlık vermesi de yönetim sistemindeki değişimlerin bir kanıtıdır.

TeknolojiYapay ZekaMonday.comİş İlanlarıMicrosoft
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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