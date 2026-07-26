OpenAI 20 Milyar Dolarlık Büyük Projeyi Duyurdu: Camellia Projesinin Detayları

·44·Teknoloji
OpenAI 20 Milyar Dolarlık Büyük Projeyi Duyurdu: Camellia Projesinin Detayları

Yapay zeka teknolojileri dünyasının lideri OpenAI, enerji ve altyapı alanında eşi benzeri görülmemiş bir adım atıyor. Şirket, ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Savannah Gateway Industrial Hub bölgesinde "Camellia" adı verilen devasa bir veri merkezi kurma planlarını resmi olarak duyurdu. Bu proje, yalnızca 20 milyar dolarlık değeriyle değil, tüketeceği enerji kapasitesiyle de sektör uzmanlarını şaşırtıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgisine göre, yeni merkezin 3,2 GW'a kadar elektrik gücü tüketmesi öngörülüyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu kapasite orta büyüklükteki birkaç nükleer santralin üretim kapasitesine eşittir. Georgia Power enerji şirketi, bu gücü 2028 ile 2032 yılları arasında kademeli olarak tedarik etmeyi planlıyor. Bu durum, yapay zeka modellerini eğitmek ve bunları desteklemek için gereken hesaplama kapasitelerine olan ihtiyacın geometrik bir progresyonla arttığını göstermektedir.

Enerji Kıtlığı ve Altyapı Sorunları

Modern yapay zeka altyapısının en büyük engeli şu anda tam olarak elektrik enerjisiyle ilgilidir. OpenAI temsilcilerinin vurguladığı gibi, yeni proje bu kısıtlamaları aşmaya ve gelecekteki ChatGPT ile diğer gelişmiş modelleri daha da güçlendirmeye hizmet edecektir. Proje kapsamında 400 kalıcı istihdam yaratılması bekleniyor ki bu da yerel ekonomi için belirgin bir ivme olacaktır.

Ekolojik açıdan da proje kendine özgü bir yaklaşım sunmaktadır. Veri merkezinde su tüketimini azaltmak amacıyla kapalı devre soğutma sistemi kullanılacaktır. Bu teknoloji, suyu sürekli devridaim yaparak çevre üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirmeye yardımcı olur. Ayrıca OpenAI, enerji şebekesine aşırı yük bindiği zamanlarda tüketimi azaltma taahhüdünde bulunmuştur; bu da konutlarda elektrik kesintilerinin önlenmesini amaçlamaktadır.

Sosyal Sorumluluk ve Gelecek Planları

Şirket sadece teknolojik gelişmeyle sınırlı kalmayıp bölgesel kalkınmaya da katkıda bulunma sözü veriyor. Proje kapsamında aşağıdaki alanlara 80 milyon dolar kaynak ayrılması planlanmaktadır:

  • Yerel okulların modern teknolojilerle donatılması;
  • Sağlık sisteminin desteklenmesi;
  • Altyapının iyileştirilmesi;
  • Yüksek nitelikli uzmanların yetiştirilmesi programları;
  • Konut inşaatı projelerinin finanse edilmesi.
Şunu belirtmek gerekir ki Camellia projesi henüz planlama aşamasındadır. Tamamen hayata geçirilmesi ilgili devlet kurumlarının izinlerine, enerji şirketiyle nihai anlaşmalara ve inşaat hızına bağlı olacaktır. OpenAI tarafından vaat edilen tüm göstergeler ancak tesis faaliyete geçtikten sonra pratikte test edilebilir.

Özbekistan gibi gelişmekte olan ülkeler için de bu tür projelerin büyük önemi vardır. Yapay zeka merkezlerinin enerji tüketimi ile ekonomik verimlilikleri arasındaki dengenin incelenmesi, gelecekte ulusal IT altyapısının kurulmasında önemli bir deneyim olarak hizmet edecektir.

OpenAIYapay ZekaTeknolojiEnerjiCamellia
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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