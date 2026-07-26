Çin’de dansla yol gösteren 18 yıllık genç internet yıldızı oldu

·101·Dünya
Çin’de dansla yol gösteren 18 yıllık genç internet yıldızı oldu

Çin'deki alışveriş merkezlerinden birinde çalışan 18 yaşındaki otopark görevlisi, sıra dışı çalışma tarzıyla sosyal medyada ün kazandı. Meslek yüksekokulu öğrencisi olan genç, araçların hareketini sıradan işaretlerle değil, sokak dansına özgü hareketlerle yönlendiriyor.

Otoparka gelen her sürücüyü yüksek bir moralle karşılayan genç, arabalara nereye gitmeleri gerektiğini dans ederek gösteriyor. Bu süreci yansıtan videolar ağlarda yayıldıktan sonra birçok kullanıcı onun hareketlerine ilgi gösterdi.

Genç, alışveriş merkezinde sadece pazar günleri yarı zamanlı olarak çalışıyor. Kendisinin belirttiğine göre, bu işi emeğin değerini anlamak, çalışma sürecindeki zorlukları hissetmek ve kendini geliştirmek için seçmiş.

O aynı zamanda misafirlerde kendi şehri sakinleri hakkında sıcak bir izlenim bırakmak istiyor. Artık bazı insanlar alışveriş merkezine sadece alışveriş için değil, aynı zamanda gencin dansını izlemek amacıyla da geliyor.

ÇinDansSosyal MedyaOtopark Görevlisiİlginç Haberler
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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