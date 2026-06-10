Meksika'da 2026 Dünya Kupası açılışı öncesi kitlesel protestolar başladı

Tüm dünyanın büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla beklediği, tarihte ilk kez üç büyük ülkenin ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi başlangıcına sadece bir gün kala, turnuvanın ev sahiplerinden biri olan Meksika'nın başkentinde beklenmedik ve endişe verici olaylar yaşanıyor. Turnuvanın en sıcak noktalarından biri olması beklenen Mexico City'de büyük kitlesel protestolar ve kargaşa dalgası başladı.

Önde gelen yabancı medya kuruluşlarının aktardığı çarpıcı haberlere göre, başkent Mexico City'de yerel öğretmen sendikası aktivistleri ve liderleri tarafından geniş kapsamlı mitingler ve grevler düzenlendi. Sokaklara dökülen binlerce protestocu, hükümetten haklarının korunmasını, özellikle günlük yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve maaşlarına önemli ölçüde zam yapılmasını talep ediyor. Doğal olarak, bu sosyal huzursuzluk dalgasının turnuvanın hemen öncesine denk gelmesi durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

En endişe verici olanı ise, bu protestolar sonucunda yarın uzun zamandır beklenen Dünya Kupası'nın resmi açılış töreninin ve turnuvanın ilk maçının oynanacağı dünyaca ünlü, görkemli «Azteca» Stadyumu'na giden tüm ana yolların ve otoyolların göstericiler tarafından geçici olarak kapatılmış olmasıdır. Bu durum şehirde büyük trafik sıkışıklığına yol açarak organizatörler ve misafirler için zorluklar yaratıyor.

Şu ana kadar, yaşanan bu huzursuz durumun yarınki Dünya Kupası açılış törenlerini veya grup aşaması maç takvimini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği ya da maçların ertelenmesine neden olup olmayacağı konusunda organizasyon komitesinden veya FIFA'dan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Başkent kolluk kuvvetleri durumu kontrol altına almak ve yolları açmak için acil önlemler alıyor.

İnsanlık tarihinin en kapsamlı turnuvası olması beklenen 2026 Dünya Kupası'nın yarın, yani 11 Haziran'da ABD, Meksika ve Kanada sahalarında resmen başlayacağını hatırlatmakta fayda var. Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, protestoların merkezinde kalan efsanevi «Azteca» Stadyumu, futbol dünyası tarihinde eşsiz bir arenadır. Çünkü bu görkemli stadyum, tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası maçlarına ve finallerine ev sahipliği yapan dünyadaki tek ve benzersiz spor mekanıdır. Umarız yerel sorunlar bu büyük futbol şölenine gölge düşürmez.

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