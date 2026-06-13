Hamaney'in cenaze töreni tarihleri açıklandı

·60·Dünya
Hamaney'in cenaze töreni tarihleri açıklandı

İran'ın dini lideri Ali Hamaney ile vedalaşma törenlerinin tarihleri resmen açıklandı. Haberlere göre, veda etkinlikleri bu yıl 4 Temmuz'dan 9 Temmuz'a kadar devam edecek. Bu bilgi SNN tarafından duyuruldu.

Törenin 4 Temmuz'da Tahran'daki İmam Humeyni Camii'nde başlayacağı belirtildi. Ardından birkaç gün boyunca ülkenin büyük şehirleri olan Tahran, Kum ve Meşhed'de yas etkinlikleri ve kitlesel yürüyüşler yapılması planlanıyor.

Final töreni 9 Temmuz'da Meşhed şehrinde gerçekleşecek. O gün yapılacak yas yürüyüşünün ardından merhumun naaşı İmam Rıza Türbesi alanına defnedilecek.

Ali Hamaney, bu yıl 28 Şubat'ta gerçekleşen bir hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Vefatının üzerinden üç aydan fazla zaman geçti.

Ardından İran'ın dini liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in atandığı duyurulmuştu. Onun da aynı saldırı sırasında yaralandığı ve o günden bu yana kamuoyu önüne neredeyse hiç çıkmadığı belirtiliyor.

Bu olaylar, İran'ın siyasi hayatında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

İranAli HamaneyiTahranMeşhedMucitba Hamaneyi
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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