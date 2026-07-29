Yapay Zeka İçerikleriyle Mücadele Eden Pangram 9 Milyon Dolar Yatırım Aldı

İnternet ağı yapay zeka yardımıyla oluşturulan ve kalite göstergesi düşük olan verilerle dolup taşarken, New York merkezli Pangram adlı girişim, insan ve yapay zeka metinlerini birbirinden ayırt etmeye yönelik yeni araçlar geliştirmek amacıyla 9 milyon dolar tutarında yatırım topladı. ixbt.com ve TechCrunch verilerine göre, söz konusu finansman turu Menlo Ventures liderliğinde Haystack, ScOp, Script Capital ve Cadenza'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu finansal başarı, girişimin yeni nesil Pangram 4 metin dedektörünü ve Pangram Image adı verilen yapay zeka görsellerini algılama modelini tanıttığı döneme denk geldi. Şirketin belirttiğine göre, yeni metin algılama modeli yapay zeka yardımıyla yazılmış veya insan ile yapay zekanın karışık halde oluşturduğu materyalleri yüzde 99'dan fazla doğrulukla bulabiliyor. Ayrıca metinleri insana benzeştiren özel programları da kolaylıkla ifşa edebiliyor.

Yapay zeka tehditleri ve yeni girişimin ortaya çıkış tarihi

Pangram şirketine bundan iki yıl önce Stanford Üniversitesi mezunları Max Spero ve Bradley Amy tarafından temel atıldı. ChatGPT 'nin piyasaya sürülmesinden sonra internet ağı botlar, yapay zeka yardımıyla oluşturulan ve arama motorlarını aldatmaya yönelik SEO içerikleri ile ağdaki çeşitli dezenformasyon kampanyalarıyla dolup taşmıştı. Tam olarak bu tür sorunlar genç uzmanları bu hizmeti yaratmaya yöneltti.

Max Spero'nun sözlerine göre, okuyucunun kendisine sunulan metnin yapay zeka tarafından yazılıp yazılmadığını bilmesi olağanüstü önem taşıyor. Özellikle okunan metnin hangi kaynağa ait olduğunu anlamak insanların ona olan yaklaşımını değiştiriyor. Eğer metin yapay zeka yardımıyla yazılmışsa, orada hatalar veya uydurma bilgilerin çıkma ihtimalinin yüksek olduğu unutulmamalıdır.

Teknolojinin çalışma mekanizması ve gelecekteki planlar

Pangram sistemi kendi özü itibarıyla on milyonlarca gerçek insan belgesi temelinde eğitilmiş büyük bir makine öğrenimi modeli sayılıyor. Girişim her belge için konu, uzunluk ve ses tonunu tekrarlayan, ancak gelişmiş dil modelleri tarafından yazılmış sentetik kopyalar yarattı. Sonuç olarak model, yapay zekanın yol açtığı stilistik farklar ile kararları inceleyerek metnin yapay zeka ürünü olduğunu yüksek doğrulukla tespit etmeyi başarıyor.

Söz konusu girişimin faaliyeti sadece tamamen yapay zeka tarafından yazılmış metinleri bulmakla sınırlı kalmıyor. O, metin oluştururken kısmen yardım alan, yani kendisi yazıp ardından bunu düzeltmek için yapay zekadan yararlanan durumları da ayırt edebiliyor. Uzmanların fikrince, yapay zeka yardımından yararlanmak kabul edilebilir bir durumdur, sadece yazarın bunu okuyuculara açıkça bildirmesi şarttır.

Günümüzde yapay zeka araçlarının yaygın kullanımı fonunda bunun olumsuz sonuçları da ortaya çıkmaktadır. Bazı siyasetçiler konuşmalarında yapay zeka hatalarına yer vererek alay konusu olurken, bazı hukukçular ChatGPT'nin yarattığı sahte alıntılar sebebiyle para cezası ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu gibi durumlar sadece şahısları değil, aynı zamanda çeşitli kurumları da yapay zeka içeriğine nispeten daha katı kurallar ve kısıtlamalar getirmeye zorlamaktadır.