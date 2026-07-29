Rocket Lab ABD Savunması İçin Rekor Değerde Sözleşme Kazandı

Havacılık ve uzay sektörünün önde gelen isimlerinden Rocket Lab, tarihinin en büyük finansal anlaşmasına imza attı. ixbt.com'un haberine göre, ABD Uzay Kuvvetleri, ülkenin yeni nesil füze savunma sistemlerini test etmek amacıyla tasarlanan 266 milyon dolar değerindeki büyük bir suborbital fırlatma serisini bu şirkete emanet etti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu büyük sözleşme, ABD Uzay Kuvvetleri'ne bağlı Uzay Sistemleri Komutanlığı tarafından Rocket Systems Launch Program programı kapsamında imzalandı. Anlaşmaya göre şirket toplam 12 suborbital uçuş gerçekleştirmek zorunda olup, ayrıca 6 ek misyon gerçekleştirme imkanı da öngörülmektedir.

Bu iş birliğinin temel amacı, ABD Silahlı Kuvvetleri için yeni füze savunma teknolojilerini test etmek, geleceğin sistemlerini pratikte doğrulamak ve bunların geliştirilme sürecini önemli ölçüde hızlandırmaktır. Uzmanlar, bu tür hızlı ve düzenli testlerin ülkenin ulusal güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadır.

Yeni Altyapı ve Genişleme İmkanları

İlk sözleşme kapsamındaki ilk fırlatmanın 2026 yılının sonundan daha erken olmamak üzere planlanması beklenmektedir. Bu misyonların çoğunluğu, Rocket Lab'in Alaska'daki Kodiak Adası'nda bulunan Pacific Spaceport Complex–Alaska yeni fırlatma sahasından gerçekleştirilecektir.

Söz konusu altyapının faaliyete geçmesi, şirkete Yeni Zelanda ve Virginia eyaletindeki mevcut sahalarının yanı sıra kendi imkanlarını önemli ölçüde genişletme yolunu açacaktır. Bu durum ise Rocket Lab'in coğrafi kapsamını daha da artıracaktır.

Stratejik Önem ve Savunma Sektöründeki Konumu

Rocket Lab şimdiye kadar ağırlıklı olarak küçük uyduları ticari amaçlarla fırlatan lider bir operatör olarak tanınmış olsava da, yeni anlaşma onun savunma projelerindeki katılımını tamamen yeni bir aşamaya taşıyacaktır. Şirket, operasyonel uzay fırlatışları pazarındaki konumunu da güçlendirmektedir.

Günümüzde devlet ve askeri müşteriler, yeni teknolojileri hızlı bir şekilde test etmek için güvenilir ortaklara ihtiyaç duymaktadır. 266 milyon dolarlık bu rekor sözleşme, Rocket Lab'in ABD ulusal güvenliği görevlerini yerine getirmedeki stratejik önemini açıkça göstermekte ve gelecekteki itibarını daha da artırmaktadır.