Mergen Orazov, Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki tarihi yolculuğunu değerlendirdi

·4·Spor
Mergen Orazov, Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki tarihi yolculuğunu değerlendirdi

Türkmenistan milli takımı, Ahal ve Litvanya'nın Dainava kulüplerinin eski teknik direktörü, şu anda Arkadag takımını çalıştıran tanınmış uzman Mergen Orazov Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki tarihi çıkışı ve Asya takımlarının genel seviyesi hakkındaki görüşlerini paylaştı. Uzmanın analitik değerlendirmelerini Eurasia Football yayınladı.

«Özbekistan'ın başarısı hepimize umut verdi»

Türkmen uzman, komşu ülkenin dünya kupası finallerine katılmasını yüksek bir başarı olarak nitelendirerek, bu sonucun tüm Orta Asya bölgesi için büyük önem taşıdığını vurguladı:

«Öncelikle Özbekistan milli takımını tebrik etmek istiyorum. Bu seviyeye ulaşmak bile ülkede büyük işler yapıldığını gösteriyor. Özbekistan milli takımının başarısı hepimize umut verdi; bir gün bizim ülkemiz de dünya kupasına katılabilir. Şimdi Özbekistan için en önemli şey, bu başarıyı daha da pekiştirmek ve düzenli olarak dünya kupalarına katılmayı bir hedef haline getirmektir».

Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası sonuçları:

Özbekistan milli takımı tarihinde ilk kez dünyanın en prestijli turnuvasında yer aldı. Her ne kadar Fabio Cannavaro öğrencileri tecrübesizlik nedeniyle grup aşamasında puan alamamış olsalar da, bu katılım gelecek için devasa bir temel oluşturuyor.

Tur

Rakip Takım

Teknik Direktör

Maç Skoru

Sonuç

1. Tur

Kolombiya

Fabio Cannavaro

1:3

Mağlubiyet

2. Tur

Portekiz

Fabio Cannavaro

0:5

Mağlubiyet

3. Tur

Kongo DC

Fabio Cannavaro

1:3

Mağlubiyet

Özet

Gol Averajı: 2–11

C Grubu

0 Puan

Grup aşamasında elendi

Asya futbolu devlerle nasıl rekabet etmeli?

Asya temsilcilerinin turnuvadaki genel performansını değerlendiren Orazov, onların oyununu başarısızlık olarak görmedi. Ona göre, bu kadar yüksek seviyede birçok şeyi küçük detaylar; oyunun yoğunluğu, baskı altında konsantrasyonu kaybetmemek ve pozisyonları değerlendirme kalitesi belirliyor.

Uzman, Asya futbolunun dünya liderleriyle düzenli rekabet edebilmesi için 3 temel faktörü sıraladı:

  • Yerel liglerin seviyesini yükseltmek: Yerel liglerde rekabeti ve oyun hızını kökten güçlendirmek.

  • Üst düzey maç tecrübesi: En yüksek seviyedeki uluslararası karşılaşmalarda ve güçlü rakiplere karşı düzenli olarak sahaya çıkmak.

  • Avrupa'ya transferler: Avrupa'nın güçlü liglerinde (Top-5 ligler) forma giyen Asyalı futbolcu sayısını hızla artırmak.

Orazov, 2026 Dünya Kupası'ndaki bazı maçlarda Asya takımlarının sadece biraz şanssız olduğunu, ancak genel gelişim eğiliminin doğru yönde ilerlediğini sözlerine ekledi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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