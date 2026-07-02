Manchester City Yeni Sezon Hazırlık Planını Açıkladı

Manchester City, 2026 Dünya Kupası'nda yer alan futbolcuların dönüş tarihleri ve yeni sezon öncesi hazırlık programını resmen onayladı. Takımın 46 yaşındaki yeni teknik direktörü Enzo Maresca, Josep Guardiola'nın on yıllık görkemli döneminden sonra ilk kez saha antrenmanlarına başlamak üzere.

Teknik ekip, şu an Kuzey Amerika'da devam eden Dünya Kupası nedeniyle futbolcuların yorgunluk seviyelerini göz önünde bulundurarak, onları antrenmanlara kademeli olarak döndürme sistemi üzerinde çalışıyor.

Manchester City'nin sezon öncesi hazırlık programı:

BBC Sport muhabiri Shamun Hafiz'in bildirdiğine göre, takım üyeleri 20 Temmuz'dan itibaren antrenmanlara başlayacak. Dünya Kupası'nda daha uzun süre kalan futbolculara ise ek izin verilecek.

Tarih Etkinlik / Rakip Yer / Ek Not 20 Temmuz Sezon öncesi antrenmanların başlangıcı Kulüp tesisleri (Milli takımdan dönenler için) 1 Ağustos Inter (İtalya Şampiyonu) Hong Kong / Güney Kore (Asya Turnesi) Ağustos başı K-League Yıldızları ve Atletico Madrid Asya turnesi kapsamındaki hazırlık maçları 16 Ağustos Arsenal (İngiltere Süper Kupa) Güney Galler (Sezonun ilk resmi maçı)

Abdukodir Husanov için büyük fırsat

Özbekistan milli takımıyla grup aşamasında turnuvadan elenen genç savunmacı Abdukodir Husanov diğer Dünya Kupası oyuncularına göre çok daha erken kulübe dönmesinin bekleniyor.

Dünya Kupası'nda çeyrek final ve sonrası aşamalarda yer alan yıldız futbolcuların büyük olasılıkla Asya turnesini kaçıracağı öngörülüyor. Bu durum, Husanov'a sezon öncesi kamplarına tam katılım sağlama ve yeni teknik direktör Enzo Maresca'nın gözü önünde en iyi yönlerini sergileyerek ilk 11'de yer alma konusunda harika bir fırsat sunuyor.

Rodri'nin sakatlığı — Maresca için ilk ciddi sınav

Yeni sezon öncesinde kulübün sportif direktörü Hugo Viana ve teknik ekip için zorlu bir fiziksel hazırlık sorunu ortaya çıktı.

Ballon d'Or sahibi kadro dışı kaldı: Takımın orta saha yıldızı Rodri, Dünya Kupası sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle acilen ameliyat edilecek. Bu durum, Manchester City'nin yeni rekabetçi sezona lideri olmadan başlamak zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Enzo Maresca için yaz hazırlık döneminde kendi futbol felsefesini takıma aşılamak ve Rodri'nin boşluğunu doldurabilecek taktiksel bir çözüm bulmak öncelikli görev haline geldi. 16 Ağustos'ta İngiltere'nin mevcut şampiyonu Arsenal'e karşı oynanacak Süper Kupa maçı, yeni teknik direktör için ilk ciddi sınav olacak.