Lionel Messi ve Folarin Balogun: ABD Milli Takımı Hakem Kararlarından Şikayetçi

·75·Spor
Lionel Messi ve Folarin Balogun: ABD Milli Takımı Hakem Kararlarından Şikayetçi

ABD milli takımının Bosna Hersek karşısında aldığı galibiyet, hakemlerin tartışmalı kararı nedeniyle gölgede kaldı. Takımın forveti Folarin Balogun'un kırmızı kartla oyun dışı kalması, futbol kamuoyunda hararetli tartışmalara yol açtı. Bu durumda hakemlerin, Lionel Messi'nin yer aldığı benzer bir pozisyona karşı sergilediği farklı tutum temel itiraz noktası haline geldi. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

ABD ve Bosna arasındaki maçın 64. dakikasında Folarin Balogun, rakip savunmacı Tarik Muharemovic ile top mücadelesine girdi ve rakibinin ayağına bastı. VAR sistemi üzerinden yapılan uzun süreli incelemenin ardından hakem, forvete doğrudan kırmızı kart gösterdi. ABD 2-0 galip gelmiş olsa da, bu karar teknik direktör Mauricio Pochettino ve futbolcuları şaşırttı.

Hakemlerin Çifte Standardı

Eski futbolcu ve uzman Alexi Lalas, sosyal medyada bu durumu Lionel Messi ile ilgili bir pozisyonla kıyasladı. Lalas, Arjantin kaptanının turnuvanın önceki aşamalarında Cezayir'e karşı benzer şekilde sert bir hareket yaptığını, ancak o zaman hakemlerin sarı kart bile vermediğini vurguladı. Lalas'a göre hakemler ve VAR sistemi, yıldız futbolculara karşı daha yumuşak bir tutum sergiliyor.

The Athletic'in haberine göre Mauricio Pochettino, maç sonrası memnuniyetsizliğini açıkça dile getirdi. "Benim için bu asla bir kırmızı kart değil. Futbolcunun rakibine zarar verme niyeti yoktu. Bu, futboldaki sıradan, tesadüfi bir çarpışmaydı. Folarin çok üzgün çünkü bir sonraki önemli maçı kaçıracak", dedi teknik direktör.

Takımın liderlerinden Weston McKennie de soyunma odasında tüm futbolcuların bu karar karşısında şaşkın olduğunu belirtti. Sözlerine göre, turnuva boyunca diğer takımların yer aldığı daha sert pozisyonlar bile cezasız kalmıştı. Futbolcu, hakemlerin karar verme protokolünün anlaşılmaz olduğunu ve bunun bir adaletsizlik gibi göründüğünü vurguladı.

Bu olay, uluslararası turnuvalarda VAR sisteminin uygulanması ve hakemlerin tutarlılığı konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Lionel Messi gibi yıldızların "affedilmesi" ve genç futbolcuların ağır cezalar alması, taraftarlar ve uzmanlar arasında hakem tarafsızlığına dair şüpheleri artırıyor.

Lionel MessiFolarin BalogunABDArjantinFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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