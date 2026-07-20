Gençler zenginliklerini kanıtlamak için yüzlerini Starbucks kahvesiyle yıkıyor

·37·Dünya
Gençler zenginliklerini kanıtlamak için yüzlerini Starbucks kahvesiyle yıkıyor

Hindistan sosyal medyasında yeni ve sıra dışı bir akım popülerleşiyor. Gençler ve içerik üreticileri, zenginliklerini göstermek amacıyla pahalı Starbucks kahvesini içmek yerine yüzlerine sürerek çektikleri videoları internette paylaşıyor.

Yayılan görüntülerde bazı kişilerin kahveyi doğrudan bardaktan yüzlerine döktüğü ve bunu lüks bir yaşam tarzının sembolü olarak sunduğu görülüyor. Onlara göre, pahalı bir marka ürününü rahatça israf edebilmek, finansal gücün bir göstergesi sayılıyor.

Ancak bu akım, birçok internet kullanıcısı tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor. Çoğu kişi bunu zenginlik değil, dikkat çekmek için yapılan anlamsız bir israf ve sosyal medyadaki boş bir trend olarak değerlendiriyor.

HindistanStarbucksSosyal MedyaTrendZenginlik
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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