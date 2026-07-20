Beyaz tüylü minik kuş neden “Japon kar tanesi” adını almıştır?

·2·Dünya
Beyaz tüylü minik kuş neden “Japon kar tanesi” adını almıştır?

“Japon kar tanesi” tanımıyla bilinen bu kuş, son zamanlarda birçok kişinin ilgisini çekmektedir. Aslında uzun kuyruklu baştankaraların küçük bir alt türü olup, kendine has dış görünüşüyle dikkat çeker. Yuvarlak gövdesi, parlak beyaz tüyleri ve şaşkın bir ifadeyi andıran büyük gözleri, bu kuşu oldukça unutulmaz kılmaktadır.

Japonya'nın soğuk ormanlarında yaşar. Genellikle sürüler halinde dolaşır ve dallar arasında çok hafif hareket eder. Neredeyse sessiz uçuşu, çevresinde huzurlu bir ortam yaratır. Bu yüzden kuşu görenler, onda kendine has bir yumuşaklık ve doğal bir zarafet hissederler.

Bu canlı sadece dış görünüşüyle değil, aynı zamanda doğanın hassas dengesini hatırlatmasıyla da önemlidir. Ona duyulan ilginin arkasında sadece güzellik değil, aynı zamanda doğayı koruma bilinci de yatmaktadır.

Bu anlamda bu küçük kuş, güzelliğin ve özenli bir yaklaşımın gerekliliğini simgeleyen bir doğa sembolüne dönüşmüştür.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Messi'nin final sonrası gözyaşları sosyal medyada tartışılıyorMessi'nin final sonrası gözyaşları sosyal medyada tartışılıyorBugün, 11:32Gençler zenginliklerini kanıtlamak için yüzlerini Starbucks kahvesiyle yıkıyorGençler zenginliklerini kanıtlamak için yüzlerini Starbucks kahvesiyle yıkıyorBugün, 10:54ABD'de sıra dışı görünümlü rakun internet yıldızı olduABD'de sıra dışı görünümlü rakun internet yıldızı olduBugün, 10:46Rooney sözünü tuttu: Hudson'da "Viking kürek çekişi" yaptıRooney sözünü tuttu: Hudson'da "Viking kürek çekişi" yaptıBugün, 09:10Turistler dev bir boz ayı ile burun buruna geldiTuristler dev bir boz ayı ile burun buruna geldiDün, 21:03Denizde üç gün kalan yedi yaşındaki kız çocuğu sağ bulunduDenizde üç gün kalan yedi yaşındaki kız çocuğu sağ bulunduDün, 20:40
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu