Kaliforniya'daki yangın sırasında bir güvercine yapılan yardım herkesi duygulandırdı

·45·Dünya
Kaliforniya'daki yangın sırasında bir güvercine yapılan yardım herkesi duygulandırdı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Oakland şehrinde itfaiyeciler, dumandan bitkin düşen minik bir güvercine yardım etti. Kuş, yangın sırasında yayılan yoğun duman nedeniyle nefes almakta zorlanıyordu.

Olay yerindeki kurtarma ekipleri, güvercine oksijen maskesi taktı. Bir süre sonra kuş nefesini toparlayarak kendini daha iyi hissetmeye başladı.

Ardından güvercin kendi başına uçup gitti. Bu durum sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, itfaiyecilerin sadece insanlara değil, hayvanlara karşı da duyarlı olmasını takdirle karşılıyor.

KaliforniyaOaklandİtfaiyeGüvercinHayvanseverlik
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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