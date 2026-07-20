Orta Doğu'da savaş ateşi: ABD, İran'ı dokuzuncu gün üst üste vurdu

ABD Silahlı Kuvvetleri, İran topraklarındaki hedeflere dokuzuncu gece üst üste hava saldırıları düzenledi. Washington bu operasyonların İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmayı amaçladığını belirtirken, Tahran ise Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri tesislerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Bu gerilim, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini de ciddi şekilde etkiliyor.

Zamin.uz Orta Doğu çevresinde tırmanan askeri operasyonlar, kayıplar ve küresel enerji piyasasındaki durumun detaylarını sunar.

ABD'nin 9 gecelik saldırıları ve CENTCOM bilgisi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) verilerine göre, bir sonraki hava saldırıları 20 Temmuz günü yerel saatle 02:30'da başladı.

Amerikan tarafının vurguladığına göre:

Saldırıların temel amacı, İran'ın askeri imkanlarını daha da kısıtlamaktır.

Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri ve sivil denizcileri tehdit eden güçlerin zayıflatılması hedeflenmektedir.

Donald Trump: «Bu, hayatını kaybeden askerlerimizin intikamıdır»

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Kupası finalinden sonra Washington'a dönüşü sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yeni saldırıları, hayatını kaybeden Amerikalı askerlerin intikamı olarak değerlendirdi.

«Bu gece onlara çok güçlü bir darbe vurduk. Bunu hayatını kaybeden askerlerimizin anısına yaptık» dedi Trump.

CENTCOM verilerine göre, Orta Doğu'daki son askeri çatışmanın başlamasından bu yana 3 ABD askeri daha hayatını kaybetti. Böylece, İran ile savaşın başlamasından bu yana ölen Amerikalı askerlerin sayısı resmen 17'ye ulaştı.

Hürmüz Boğazı'nda gerilim: Tankerlere el konuldu

ABD saldırılarına yanıt olarak İran, Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan ABD askeri tesislerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Aynı zamanda, İslam Devrim Muhafızları Ordusu (İDMO) da askeri operasyonları durdurmadığını açıkladı.

Boğazdaki mevcut durum ve deniz trafiği göstergeleri:

Tankerlere el konulması: İDMO, 20 Temmuz'u 21 Temmuz'a bağlayan gece Hürmüz Boğazı yakınlarında iki petrol tankerine el koyduğunu açıkladı.

Patlamalar: İran'ın Tasnim ajansının haberine göre, söz konusu gemiler boğaza yasa dışı girmeye veya güney rotası üzerinden terk etmeye çalıştı ve gemilerde patlama meydana geldi.

Deniz trafiğindeki azalma: Londra Borsası verilerine göre, 18 Temmuz'da boğazdan 8 gemi geçerken, 19 Temmuz'da bu sayı sadece 4'te kaldı.

Gaz piyasasındaki durum: Gemiler sırada bekliyor

S&P Global analiz şirketine göre, Hürmüz Boğazı'ndaki kesintilere rağmen, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimi şimdilik nispeten istikrarlı seyrediyor.

Ancak boğazdaki hareketliliğin kısıtlanması sonuçlarını gösteriyor: