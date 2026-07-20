Karadeniz'de facia: Rusya tahıl taşıyan gemiyi vurdu

Rusya, Karadeniz'de çatışma bölgesini terk eden ve tahıl yükü taşıyan «Golden Leo» adlı kuru yük gemisini seyir füzeleriyle vurdu. Saldırı sonucunda en az altı denizci hayatını kaybetti, birkaç kişi ise kayıp.

Zamin.uz Karadeniz'deki bu vahim olayın detaylarını ve Kiev'in uluslararası arenadaki tepkisine ilişkin son bilgileri sunuyor.

Gemide şiddetli yangın ve mürettebat kayıpları

Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin verilerine göre olay 19 Temmuz'da gerçekleşti. Gine-Bissau bayrağı altında seyreden ve bir Türk şirketine ait olan «Golden Leo» gemisi, tahıl yüküyle çatışma bölgesinden ayrılarak güvenli rotaya çıkıyordu.

İlk bilgilere göre:

Saldırı detayı: Rus birlikleri gemiye 3 adet seyir füzesi fırlattı. Darbelerden biri geminin sancak tarafındaki üst kısmına isabet etti ve şiddetli bir yangına yol açtı.

Kayıplar ve yaralılar: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Nikolay Kalaşnik, saldırı sonucu can kaybının 6'ya ulaştığını, 4 kişinin ise hala kayıp olduğunu bildirdi.

Kurtarma çalışmaları: Saldırıdan sonra 8 mürettebat üyesi kurtarılarak Odessa'daki hastanelere kaldırıldı.

Mürettebat yapısı: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na göre gemide Suriye ve Hindistan vatandaşları bulunuyordu. Hayatını kaybedenler arasında bir Ukraynalı kılavuz kaptanın da olduğu doğrulandı.

Ukrayna'nın tepkisi: «Bu, sivil denizciliğe karşı bir terör eylemidir»

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, bu saldırıyı hiçbir askeri tehdit oluşturmayan, yabancı bayraklı ve silahsız bir sivil gemiye yönelik kasıtlı bir saldırı olarak nitelendirdi. Resmi Kiev, bunu sivil denizciliğe karşı bir terör eylemi ve uluslararası insancıl hukuk normlarının ağır bir ihlali olarak tanımlıyor.

Ukrayna Başbakanı Sergey Koretskiy, Dışişleri Bakanlığı'na saldırıdan etkilenen ülkeleri ve uluslararası ortakları resmi olarak bilgilendirme talimatı verdi. Şu anda askeri komuta ile birlikte sivil gemilerin ve denizcilerin güvenliğini artırmaya yönelik ek önlemler geliştiriliyor.

Karadeniz'de uluslararası izleme misyonu kurulabilir

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, Rusya'nın bir gün önce de Antigua ve Barbuda bayraklı bir ticaret gemisine saldırdığını (o olayda 1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı) hatırlattı.

Bu nedenle Kiev, uluslararası denizcilik örgütleriyle birlikte önemli bir girişimi öne sürüyor: