Rusya'da bir fizikçi daha vatana ihanetle suçlandı

·63·Dünya
Rusya'da bir fizikçi daha vatana ihanetle suçlandı

Rusya'da 35 yaşındaki fizikçi Maksim Kravçuk, "vatana ihanet" suçlamasıyla tutuklandı. Böylece, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana bu madde kapsamında gözaltına alınan en az sekizinci bilim insanı oldu. Bu konuda The Moscow Times haber verdi.

Edinilen bilgilere göre, Maksim Kravçuk 24 Haziran'da, yani kendi doğum gününde Moskova'da tutuklandı. Hakkında açılan ceza davasının detayları gizli tutuluyor. Çünkü Rusya yasalarına göre, "vatana ihanet" maddesi kapsamındaki tüm davalar gizli yürütülüyor.

Kravçuk, Roskosmos bünyesindeki Merkezi Makine Mühendisliği Araştırma Enstitüsü'nde görev yapıyordu. Aerodinamik ve türbülanslı akışlar alanındaki bilimsel çalışmalarıyla tanınan uzmanlardan biri olarak biliniyor.

Bilim insanının çalışmaları, roket motorlarından kaynaklanan ses üstü gaz akışlarının fırlatma alanlarına etkisini incelemeye ve uzay fırlatma komplekslerinin tasarımında süper bilgisayar hesaplamalarını kullanmaya odaklanmıştı. Ayrıca, «Angara-A5» roket taşıyıcısının «Vostoçniy» uzay üssünden fırlatılması sürecindeki gaz dinamiği araştırmalarında da yer aldı.

Bilgilere göre Kravçuk, 2016 yılında devletin sosyal konut programı aracılığıyla bir daire satın aldı. Aynı zamanda özel ticari faaliyetlerde de bulundu. 2016-2019 yılları arasında Ukrayna ve Moldova'ya birkaç kez seyahat ettiği kaydedildi.

Yayın organı, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Rusya'da bir dizi tanınmış bilim insanına karşı da benzer suçlamaların yöneltildiğini vurguladı. Bunlar arasında Rusya Bilimler Akademisi bünyesinde çalışan Anatoliy Maslov, Aleksandr Şiplyuk, Dmitriy Kolker, Valeriy Zveginsev ve Vladislav Galkin de bulunuyor.

RusyaMaksim KravçukBilim İnsanlarıVatana İhanetUkrayna Savaşı
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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