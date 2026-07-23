Kongo Ebola salgını kıskacında: Yaklaşık 3 milyon çocuk risk altında

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Ebola salgını çocuklar için giderek daha büyük bir tehdit haline geliyor. UNICEF'in bildirdiğine göre, vaka sayısı yaklaşık 1000'e ulaştı ve yaklaşık 3 milyon çocuk yüksek riskli bölgelerde yaşıyor.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Ituri'de Ebola nedeniyle annesini veya her iki ebeveynini kaybeden çocuklar olduğunu belirtti. 19 Haziran itibarıyla çocuklar ve ergenler, doğrulanmış vakaların yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor. Hayatını kaybedenlerin yüzde 25'inden fazlası da bu yaş grubuna denk geliyor.

Çocukların ve ergenlerin hastalıktan ölme olasılığı yetişkinlere göre neredeyse iki kat daha yüksek. Mongbwalu, Rwampara ve Bunia ana odak noktaları olmaya devam ediyor. Kuzey Kivu ve Güney Kivu'da da vakalar kaydedildi.

Ituri'de ebeveynlerini kaybeden 135 çocuk psikolojik destek, sosyal hizmet ve alternatif bakım kapsamına alındı. Tedavi merkezinde ebeveynlerinden ayrı düşen bebekler için özel bir kreş hizmet veriyor ve iki merkezin daha açılması bekleniyor. Salgın, bazı çocukları okul, tıbbi yardım, gıda, temiz su ve sanitasyon hizmetlerinden de mahrum bırakıyor. Bu durum günlük yaşamlarını daha da zorlaştırıyor.