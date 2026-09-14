Şomurodov ve Fayzullayev düşük puan aldı: 0-5'lik utanç verici mağlubiyetin ardından

Türkiye Süper Ligi'nin 5. haftasında ligin yeni ekibi Amedspor'a karşı oynanan ve beklenmedik bir şekilde 0-5'lik ağır bir hezimetle sonuçlanan maçın ardından uluslararası istatistik platformları futbolcuların performanslarını değerlendirdi. Dünyaca ünlü prestijli Flashscore portalı, Diyarbakır'daki sansasyonel karşılaşmanın ardından sahaya çıkan tüm oyuncuların bireysel reytinglerini yayınladı. Maça Başakşehir'in ilk 11'inde başlayan Özbekistan milli takımının yıldızları Eldor Şomurodov ve Abbosbek Fayzullayev, takımın genel krizi nedeniyle uzmanlar tarafından düşük puanlarla değerlendirildi.

Eldor Şomurodov sadece 5,4 puan alarak sahanın en etkisiz isimlerinden biri olarak kaydedilirken, Abbosbek Fayzullayev'in performansı 6,1 puan olarak belirlendi. Öte yandan ev sahibi ekipte şov yapan Nijeryalı Gift Orban, 9,2 puanla haftanın mutlak yıldızı oldu.

Peki, Özbek lejyonerlerin isabetli pas ve şut istatistikleri neden bu kadar düştü, Amedspor'un yıldızları hangi verilerle öne çıktı ve 4 puanda kalan Başakşehir bu derin istatistikten nasıl bir ders çıkaracak?

Şomurodov ve Fayzullayev'in rakamları: Flashscore analizi

Uluslararası platform, iki Özbek hücum oyuncusunun performansını şu rakamlarla değerlendirdi:

Eldor Şomurodov (5,4 puan): 82 dakika sahada kalan kaptan, rakip kaleye sadece 1 şut çekebildi; toplam 19 pastan 11'inde isabet sağladı (pas isabet oranı sadece yüzde 58 oldu);

Abbosbek Fayzullayev (6,1 puan): 62 dakika boyunca görev yapan kanat oyuncusu, kaleye 2 şut gönderdi; 18 pasından 11'i yerini buldu (pas isabet oranı yüzde 61);

Topsuz kalma faktörü: Her iki futbolcunun da verileri, Başakşehir orta sahasının rakip merkeze karşı tamamen üstünlüğü kaybetmesi ve forvetlere kaliteli top aktarılamaması nedeniyle düşük seviyede kaldı.

Gift Orban ve Ermal Krasniqi: Maçın kahramanları 9 puanın üzerinde not aldı

Ev sahibinin galibiyeti bireysel istatistiklere de yansıdı:

Gift Orban (9,2 puan) — maçın adamı: Nijeryalı forvet, kaleye 6 şut çekip duble/hat-trick yaparak ve rakip savunmayı sürekli baskı altında tutarak oyunun mutlak lideri oldu;

Ermal Krasniqi (9,0 puan): Amedspor orta sahası da 9 puan barajını aşarak, orta sahada ve hücum organizasyonlarında konuk ekibe hiçbir şans tanımadı;

Taktik üstünlük: Ev sahibi ekip, agresif pres ve top kapma istatistiklerinde Başakşehir'i her alanda geride bıraktı.

Puan durumundaki uçurum: 10 puana karşı 4 puan

Rakamlar, puan durumundaki gerçek durumu net bir şekilde ortaya koyuyor:

Amedspor üçüncü sırada: Bu galibiyetle puanını 10'a çıkaran ligin yeni ekibi, Türkiye şampiyonasında ilk üçe yükseldi;

Başakşehir 4 puanla bataklıkta: Üst üste dördüncü maçında puan kaybeden İstanbul ekibi, puan durumunun 13. sırasında kalarak tehlikeli bölgeye yaklaşıyor;

Sonuç çıkarma zamanı: Eldor Şomurodov ve Abbosbek Fayzullayev'in önümüzdeki haftalarda bu olumsuz istatistikleri kırıp tekrar üst düzey performanslarını sergilemeleri gerekiyor.

Flashscore tarafından açıklanan bu düşük puanlar, Başakşehir teknik heyeti için ciddi bir uyarı niteliğinde olup, takımın hücum ve orta saha hattındaki bağlantının acilen gözden geçirilmesini gerektiriyor.

Sizce Şomurodov ve Fayzullayev'e verilen bu düşük puanlar adil mi, yoksa tüm takımın dağılması onların performansını doğrudan olumsuz etkiledi mi? Eldor ve Abbos bir sonraki turda bu eleştirilere sahada gereken cevabı verebilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek yıldızların Türkiye'deki kariyerlerine dair bu detaylı istatistiksel analizi tüm futbolseverlerle ve yakınlarınızla paylaşın!