Türkiye Süper Ligi'nin 2026/27 sezonunun 5. haftasında Özbek futbolseverlerin beklemediği dramatik bir sonuç ve ciddi bir kırılma yaşandı. Ligin yeni ekibi Amedspor, sahasında İstanbul temsilcisi Başakşehir'i konuk ederek 5-0'lık sansasyonel ve ezici bir galibiyete imza attı. Bu karşılaşmada Özbekistan milli takımının yıldızları Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev ilk dakikadan itibaren sahada yer aldı. Ancak sezon başından beri üst üste dört maçta gol atan 31 yaşındaki kaptanımızın kusursuz gol serisi Diyarbakır'da sona erdi.

Maçın gerçek kahramanı olan Nijeryalı forvet Gift Orban, Başakşehir kalesine üç gol göndererek gol krallığı yarışında Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'i yakaladı. Peki, ilk yarının sonundaki kendi kalesine atılan golden sonra İstanbul ekibinin savunması neden tamamen çöktü, Shomurodov Nijeryalı forvetler karşısında 'Altın Ayakkabı'yı nasıl koruyacak ve 20 Eylül'deki maç Başakşehir için ne anlama geliyor?

Amedspor'dan 5 gol: Diyarbakır'daki hezimetin detayları

Karşılaşma konuk ekip için beklenmedik bir taktiksel kabusa dönüştü:

45+1. dakikada beklenmedik bir kendi kalesine gol: İlk yarının uzatma dakikalarında Emin Bayram'ın kendi kalesine attığı gol, Başakşehir'in tüm planlarını altüst etti;

Gift Orban'ın 23 dakikalık şovu: İkinci yarıda sahneye çıkan Nijeryalı forvet 51 ve 55. dakikalarda iki gol attı, 74. dakikada ise kusursuz bir vuruşla hat-trick yaptı (4-0);

Mbaye Diagne'den son nokta: 83. dakikada oyuna giren tecrübeli golcü Diagne skoru 5-0'a getirdi;

Özbek ikilinin oyundan alınması: Teknik heyet, kötü gidişat üzerine Abbosbek Fayzullayev'i 63, Eldor Shomurodov'u ise 82. dakikada oyundan aldı.

Gol krallığında kıyasıya rekabet: İki Nijeryalı arasında kalan Shomurodov

Türkiye liginde 'Altın Ayakkabı' yarışı yeni ve sert bir aşamaya girdi:

Geçen yılın tarihi başarısı: Geçen sezon Shomurodov, Trabzonsporlu Paul Onuachu ile son haftaya kadar çekişmiş ve her ikisi de 22'şer golle ligin gol kralı olmuştu;

Osimhen ve Orban'ın 6 gollük liderliği: Şu anda Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen 6 golle liderliği elinde tutuyor, Başakşehir ağlarını sarsan Gift Orban da gol sayısını 6'ya çıkararak zirveye ortak oldu;

Takipçiler: 4'er golü bulunan Eldor Shomurodov, Mohamed Salah ve Dusan Vlahovic gibi tecrübeli yıldızlar iki lideri takip ediyor;

Statüyü koruma görevi: Fransa, Almanya ve İtalya kulüplerinde yetişen Orban ve yıldız Osimhen ile başa çıkmak için Shomurodov artık daha fazla ve düzenli gol atmak zorunda.

Dört maçtır puan kaybı: Başakşehir'i ne bekliyor?

İstanbul ekibi üst üste dördüncü maçında da puan kaybederek puan tablosunda geriliyor:

Krizi durdurma vakti: Takım içindeki moral bozukluğu ve savunmadaki basit hatalar acilen giderilmeli;

20 Eylül sınavı: İstanbul Başakşehir, 6. hafta maçını 20 Eylül'de sahasında Gençlerbirliği'ne karşı oynayacak;

Shomurodov ve Fayzullayev'in görevi: Taraftarlar, iç sahada oynanacak maçta milli takımımızın liderlerinden yine parlak bir oyun ve galibiyet getiren goller bekliyor.

Başakşehir'in Diyarbakır'daki ağır mağlubiyeti takım savunması için büyük bir darbe olsa da, Eldor Shomurodov için gol krallığı tahtını koruma mücadelesi artık gerçek bir şiddet kazandı.

Sizce Eldor Shomurodov, Nijeryalı yıldızlar Victor Osimhen ve Gift Orban'ı geride bırakıp bu sezon da Türkiye Süper Ligi 'Altın Ayakkabı'sını kazanabilir mi? Başakşehir 20 Eylül'de Gençlerbirliği maçında bu ağır yarayı sarabilecek mi? Yorumlarınızı paylaşın ve Türkiye ligindeki vatandaşlarımıza dair bu önemli analizi tüm futbolseverlerle paylaşın!