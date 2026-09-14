90+4'te inanılmaz dram: Juventus, Sassuolo'ya mağlup oldu

İtalya Serie A'nın 4. haftasında gerçekleşen en kritik karşılaşmalardan biri, taraftarlara gerçek bir adrenalin ve inanılmaz bir dram sundu. Mapei Stadyumu'ndaki şiddetli mücadelede, Torino ekibi Juventus, deplasmanda Sassuolo'ya konuk oldu ve uzatma dakikalarında yediği golle 2-3'lük acı bir mağlubiyet aldı. Maçın normal süresi golsüz geçse de, 65. dakikadan sonra sahada adeta bir 'yangın' başladı: Torino ekibinde oyuna sonradan giren Edon Zhegrova iki kez skoru eşitleyerek duble yapmasına rağmen, ev sahibi ekip 90+4'te Adzic'in golüyle galibiyeti kaptı.

Bu beklenmedik sonuçtan sonra her iki kulüp de 7'şer puanla puan durumunun 8. ve 9. sıralarında yer alıyor. Peki, Torino devi 89 ve 90+4. dakikalarda nasıl büyük hatalar yaptı, Sassuolo'nun yedek kulübesi oyunu nasıl değiştirdi ve 'Yaşlı Kadın'ın savunması neden son dakikalardaki baskıyı kaldıramadı?

Mapei'de 29 dakikalık fırtına: 5 gollü kronik

Maçın son yarım saati, Serie A tarihindeki en izlenesi anlardan birine dönüştü:

Esposito'dan ilk darbe: 65. dakikada ev sahibi ekibin forveti Francesco Pio Esposito, Torino savunmasını cezalandırarak skoru açtı ve Sassuolo'yu öne geçirdi;

Zhegrova'nın ilk cevabı: Thiago Motta ve teknik ekibi tarafından 60. dakikada oyuna alınan Zhegrova, 82. dakikada harika bir hareketle dengeyi sağladı — 1:1;

89 ve 90+1. dakikalardaki düello: Maçın bitimine bir dakika kala oyuna giren Bovie, Sassuolo'yu tekrar öne geçirirken, iki dakika sonra 90+1'de Zhegrova bir kez daha süper bir gol atarak dublesini kutladı (2:2);

90+4'teki beklenmedik nokta: Maçın berabere bitmesi beklenirken, 71. dakikada oyuna giren Adzic, 90+4'te Vicario'nun kalesini sarsarak Mapei tribünlerini ayağa kaldırdı — 3:2.

Yedeklerin savaşı: Motta ve Dionisi/Grosso'nun taktik hamleleri

Maçın kaderi doğrudan yedek oyuncuların becerisiyle belirlendi:

Zhegrova — Juventus'un tek parlak noktası: Francisco Conceição'nun yerine giren Zhegrova, sahanın en üretken oyuncusu oldu ve takımını iki kez mağlubiyetten kurtarmaya çok yaklaştı;

Sassuolo rotasyonunun yüzde 100 verimi: Ev sahibi teknik ekibi 71. dakikada aynı anda üç değişiklik (Bovie, Adzic ve Dominges) yaptı — özellikle Bovie ve Adzic sonunda galibiyet gollerini atarak gerçek kahramanlar oldular;

Hücum ve savunma kadroları: Juve'de Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumi, Çelik, Luis, Koopmeiners, Gonzalez, Conceição, Alaybegovic ve Kolo Muani görev alırken, Sassuolo; Murić, Matić, Llorente ve Berardi gibi deneyimli isimlere güvendi.

Puan durumunda 7 puanlık denge: Devlerin takibinden kopma riski

Bu mağlubiyet, Torino ekibinin şampiyonluk planlarına ciddi bir darbe vurdu:

8. ve 9. sıra çekişmesi: 4 hafta sonunda Juventus 7 puana sahip ve averajla 8. sırada; aynı puana sahip Sassuolo ise 9. sırada yer alıyor;

Savunmadaki istikrarsızlık sinyali: 'Yaşlı Kadın'ın 90. dakikalardan sonra iki kez gol yemesi, savunma merkezi ile kaleci arasındaki iletişimde ciddi sorunlar olduğunu gösteriyor;

Gelecek haftaların sorumluluğu: Liderler puan kaybetmeden ilerlerken, deplasmandaki bu tür puan kayıpları Juventus'u şampiyonluk yarışından erken kopma riskiyle karşı karşıya bırakabilir.

Mapei Stadyumu'nda kaydedilen bu 5 gollü korkunç karşılaşma, İtalya Serie A'da hiçbir dev takım için deplasmanın kolay olmadığını ve mücadelenin son saniyeye kadar bitmediğini bir kez daha kanıtladı.

Sizce Juventus'un 90+4'te mağlup olmasının sebebi teknik ekibin taktiksel hatası mı, yoksa savunma oyuncularının dikkatsizliği mi? Edon Zhegrova bu maçtan sonra ilk 11'de kalıcı bir yer almalı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Serie A'daki bu gol dolu dramatik gerilimin analizini tüm futbolseverlerle ve yakınlarınızla paylaşın!