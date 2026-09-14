Torres'ten hızlı gol: PSG, Brest deplasmanında tek golle kazandı

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında son şampiyon Paris Saint-Germain, deplasmanda oynadığı zorlu mücadelede 3 puanı hanesine yazdırdı. Brest'e konuk olan Paris ekibi, 5. dakikada Ferran Torres'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sezon başında puan kayıpları yaşayan Paris devi, ligdeki ilk galibiyetini alarak puan tablosunda yükselişe geçti.

Her iki takımın da 5 puana sahip olduğu bu dönemde gelen deplasman galibiyeti, son şampiyonun üzerindeki baskıyı atması açısından kritikti. Peki, Luis Enrique'nin öğrencileri Brest karşısında savunmayı nasıl kurdu, Torres'in erken golünden sonra ev sahibi ekip nasıl karşılık verdi ve bu galibiyet PSG'yi şampiyonluk yarışına geri döndürebilecek mi?

5. dakikada gelen hızlı gol ve Torres'in belirleyici vuruşu

Karşılaşma konuk ekip için en mükemmel senaryoyla başladı:

Torres'in soğukkanlılığı: Maçın henüz 5. dakikasında Ferran Torres, rakip ceza sahasında yakaladığı fırsatı değerlendirerek PSG'yi öne geçirdi;

Brest'in baskısı: Yenilen erken golden sonra ev sahibi ekip Ajorque ve Doumbia önderliğinde Safonov'un koruduğu kaleyi sürekli tehdit etti;

Savunma disiplini: Marquinhos ve Pacho'dan oluşan savunma merkezi ile kanatlarda Hakimi ve Mendes'in disiplinli oyunu, skorun maç sonuna kadar korunmasını sağladı.

Yıldızlar karması: Dembele, Kvaratskhelia ve Torres üçlüsü

Paris kulübü bu deplasmana tüm as oyuncularıyla çıktı:

PSG'nin ilk 11'i: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Neves, Zaire-Emery, Kvaratskhelia, Dembele, Torres;

Yaratıcı orta saha ve kanatlar: Ousmane Dembele ve Khvicha Kvaratskhelia kanatlardan etkili bindirmeler yaparken, merkezde Vitinha, Neves ve Zaire-Emery top kontrolünü sağladı;

Brest'in direnci: Bizot, Le Cardinal, Coulibaly, Chardonnet, Ajorque, Doumbia, Lala, Locko, Del Castillo, Magnetti ve Sima'dan oluşan ev sahibi kadrosu, 90 dakika boyunca yoğun pres uygulayarak rakibine zor anlar yaşattı.

Puan durumunda hareketlilik: Sezonun ilk galibiyeti ve 7. sıra

Bu 1-0'lık zorlu galibiyet, PSG'nin ligdeki konumunu önemli ölçüde değiştirdi:

İlk başarı: İlk haftalarda puan kaybeden son şampiyon, bu sezonki ilk galibiyetini kutladı;

7. sıraya yükseliş: Puanını 5'e çıkaran Paris ekibi, averajla puan tablosunda 7. sıraya yerleşti;

Brest 9. sırada kaldı: 5 puana sahip olan ev sahibi ekip, averaj farkıyla 9. sıraya geriledi;

Şampiyonluk ruhunun dönüşü: Minimal farkla da olsa deplasmanda alınan 3 puan, PSG'ye zirve yarışına dönmek için gereken özgüveni verdi.

PSG'nin Brest deplasmanındaki bu zorlu galibiyeti, yenilenen kadronun taktiksel olarak hala gelişim sürecinde olduğunu ancak Torres'in yeteneğinin kritik anlarda takımı kurtarmaya yettiğini gösterdi.

Sizce Ferran Torres bu sezon PSG'nin ana golcüsü olabilir mi? Paris ekibinin 4 maçta 5 puan toplaması, Luis Enrique'nin taktiğinin yeni sezonda zorlandığını mı gösteriyor? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Ligue 1'deki bu önemli maç analizini tüm futbolseverlerle paylaşın!