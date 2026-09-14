İslom Ismoilov AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı öncesi konuştu — Air Force planı!

Fergana şehri ve tüm vadi halkı, uzun yıllardır beklenen tarihi bir olayın eşiğinde. Fergana'daki İstiklol Stadyumu'nda, AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının 1. turu kapsamında Özbekistan şampiyonu Neftchi, Irak'ın 6 kez şampiyonu olan Air Force kulübü ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi düzenlenen resmi basın toplantısında Neftchi teknik direktörü İslom Ismoilov ve takım kaptanı Anvar G‘ofurov katılarak, taraftarların merak ettiği tüm zorlu sorulara açık ve cesur yanıtlar verdiler.

Son iç lig maçlarında Buhara ve Karşı deplasmanlarında yenilen 10 gol, Botirali Ergashev hakkındaki eleştiriler ve yeni lejyonerler — Marcus Forss, Sasse ve Augusto'nun fiziksel durumları basın toplantısının en sıcak konuları oldu. Teknik heyet, takımın dikey ve yüksek yoğunluklu hücum tarzına sadık kalacağını ve sadece galibiyet için mücadele edeceklerini kesin bir dille vurguladı. Peki, İslom Ismoilov eleştirilere nasıl yanıt verdi, yeni lejyonerler sahaya çıkmaya hazır mı ve kaptan Anvar G‘ofurov Fergana halkına nasıl bir bayram vaat etti?

«AFC Şampiyonlar Ligi Elit — tamamen farklı bir seviye ve psikoloji»: Ismoilov'dan eleştirilere yanıt

Neftchi teknik direktörü, iç ligdeki istikrarsızlık ve savunmadaki hatalar hakkındaki sorulara net bir şekilde değindi:

«AFC Şampiyonlar Ligi'nin Fergana'ya dönmesi büyük bir başarı»: İslom Ismoilov sözlerine, uzun bir aradan sonra kıtanın en önemli kulüp turnuvasının Fergana'ya dönmesinden dolayı taraftarları kutlayarak başladı ve tüm vatandaşlarımıza galibiyet hediye etmeyi hedeflediklerini söyledi;

Özbekistan Ligi ile AFC Şampiyonlar Ligi Elit farkı: İç ligdeki başarısızlıklar kıta turnuvasını etkilemeyecek: «Özbekistan Ligi ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit — tamamen farklı seviyeler. Burada psikoloji en büyük rolü oynuyor, çocuklar bu turnuvayı uzun zamandır bekliyorlardı», — dedi teknik direktör;

Oyun stili değişmeyecek: «Neftchi, rakibi kim olursa olsun hızlı, yüksek yoğunluklu ve dikey futbol sergilemeye devam edecek, çünkü kıta devleriyle ancak bu tempoda rekabet edilebilir.

Sasse, Augusto ve Forss: Yeni lejyonerler bir risk mi?

Takıma getirilen yeni yabancı yıldızların fiziksel hazırlıkları özel olarak tartışıldı:

Sasse'nin durumu: «Sakatlığı yok, 29 yaşında ve büyük bir potansiyele sahip. Sasse'nin tecrübesini iyi biliyoruz ve taktik şemamıza ideal şekilde uyuyor», — diye açıkladı Ismoilov;

Michel Augusto ve Marcus Forss: Genç savunmacı Michel'in de sakatlığı yok ve tamamen hazır. İngiliz golcü Marcus Forss ise son üç hazırlık maçında forma giyerek maç pratiği kazandı;

Uzun vadeli anlaşmalar: Kulüp hocası, yeni transfer edilen tüm oyuncularla yarım yıllık veya bir yıllık değil, uzun vadeli sözleşmeler imzalandığını belirtti.

Botirali Ergashev'e tam güven ve Anvar G‘ofurov'un pozisyonu

Kaleci sorunu ve soyunma odasındaki atmosfer hakkında resmi açıklama yapıldı:

«Bir hata ile kaleciyi kenara itmek yanlış»: Teknik direktör, son zamanlarda eleştirilen kaleci Botirali Ergashev'i savundu: «Botirali'ye güveniyoruz. Takım için çok hizmet etti ve yarınki maç onun için ayağa kalkma fırsatı olacak»;

Anvar G‘ofurov: «Baskı yok, moral harika»: Kaptan G‘ofurov, yıllardır bu günü beklediğini, takımda hiçbir baskı olmadığını ve hedeflerinin vadi halkına gerçek bir bayram yaşatmak olduğunu söyledi;

Milli takım konusu: Kaptan, milli takıma çağrılma hakkında konuşarak: «Sakatlıktan yeni döndüm. Hocanın kararını her zaman doğru anlarız, önemli olan hocanın felsefesine uyum sağlamak», değerlendirmesinde bulundu.

Fergana'daki İstiklol Stadyumu'nda gerçekleşecek bu karşılaşma, sadece Neftchi için değil, tüm Özbek futbolunun kıta Elit ligindeki prestijini göstermek için önemli bir sınav olacak.

Sizce yenilenen kadro ve İngiltere'den gelen Marcus Forss liderliğindeki Neftchi, bugünkü maçta Air Force karşısında net bir galibiyet alabilir mi? İslom Ismoilov'un seçtiği hücumcu ve hızlı dikey futbolun kıta sahalarında sonuç vereceğine inanıyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Fergana'daki tarihi karşılaşmanın analizini tüm futbolseverler ve Neftchi taraftarlarıyla paylaşın!