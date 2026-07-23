Trump'ı taklit eden adam internet fenomeni oldu (video)

ABD Başkanı Donald Trump'ın 22 Temmuz'da Georgia eyaletinin Marietta şehrinde yaptığı konuşma sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Sahne arkasında oturan bir adam, Trump'ın el hareketlerini, yüz ifadelerini ve konuşma sırasındaki jestlerini neredeyse birebir taklit etmeye başladı.

Adamın hareketleri, canlı yayını kaydeden kameraların dikkatinden kaçmadı. Görüntülerde, Trump elini kaldırdığı anda onun da elini kaldırdığı ve başkanın yüz ifadelerini saniyeler içinde kopyaladığı görülüyor.

Video sosyal medyada paylaşıldıktan kısa süre sonra hızla yayıldı. Kullanıcılar ona "ikinci Trump" adını takarak çeşitli şakalar ve memler hazırlamaya başladı.

Sonuç olarak, etkinliğe sıradan bir izleyici olarak katılan adam, tek bir video ile internette tanınarak bir sosyal medya fenomeni haline geldi.