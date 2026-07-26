İngiliz jimnastikçi performans sırasında ağır yaralandı

Glasgow'da düzenlenen Commonwealth Oyunları sırasında İngiltere millî takımı üyesi, 19 yaşındaki jimnastikçi Gabriel Langton talihsiz bir kaza geçirdi.

Yarışma sırasında zor hareketlerden birini gerçekleştirmeye çalışan sporcu, başarısız bir iniş sonucunda dengesini kaybederek mindere sert bir şekilde düştü. Olayın ardından müsabaka bir süre durduruldu ve sahaya onlarca sağlık görevlisi ile kurtarma ekipleri girdi.

Gabriel Langton'a olay yerinde ilk yardım yapıldıktan sonra sedyeyle hastaneye kaldırıldı. Sporcunun yaralanmasının ciddi olduğu belirtilse de, sahadan ayrılırken el ve ayaklarını hareket ettirmesi hayranlarını ve takım arkadaşlarını bir nebze olsun rahatlattı.

Şu ana kadar jimnastikçinin kesin teşhisi ve sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Buna rağmen sosyal medyada binlerce hayranı, kısa sürede iyileşip sahalara dönmesini dileyen mesajlar paylaşıyor.