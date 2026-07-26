SpaceX, Canaveral Burnu'nda Dünyanın En Yüksek Mechazilla Kulesini Tamamladı

·43·Teknoloji
SpaceX, Canaveral Burnu'nda Dünyanın En Yüksek Mechazilla Kulesini Tamamladı

Elon Musk liderliğindeki SpaceX, uzayı fethetme yolunda bir önemli adım daha attı. Florida'daki Canaveral Burnu'nda yer alan LC-37A kompleksinde, insanlık tarihinin en büyük Starship roketi için tasarlanan devasa fırlatma kulesi Mechazilla'nın ana inşaat aşaması tamamlandı. Bu yapının yalnızca boyutuyla değil, roketleri havada yakalama teknolojiyle de uzay endüstrisinde devrim yaratması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

Bilgilere göre inşaatçılar, yapının dokuzuncu ve son modülünü başarıyla yerleştirdi. Böylece kulenin dikey montaj çalışmaları sona erdi. Bu süreci kaydeden Julia Bergeron, kulenin proje yüksekliğine ulaştığını onayladı. Artık bu metal yapı, uzay merkezinin en dikkat çekici nesnelerinden biri haline geldi.

Dünyanın en güçlü vinci yardımıyla inşa edilen yapı

Mechazilla kulesini inşa etmek için sıradan teknikler yeterli olmadı. ixbt.com yayınından bildirildiğine göre, bu projede Almanya'da üretilen ve dünyanın en güçlüsü olarak kabul edilen Liebherr LR 13000 paletli vinci kullanıldı. Söz konusu teknik ekipman 3000 tona kadar yük kaldırma kapasitesine sahip olup, kulenin ağır modüllerinin yüksek bir hassasiyetle yerleştirilmesine olanak tanıdı.

İnşaat çalışmaları çok kısa sürelerde ve yüksek tempoda gerçekleştirildi. Kulenin ana kısımları monte edilmiş olsa da, SpaceX'in önünde hâlâ karmaşık teknik görevler bulunuyor. Şimdi uzmanların kuleye özel mekanik "kolları" (chopsticks) ve roket bakım sistemlerini kurması gerekiyor. Bu ekipmanlar, Starship sisteminin fırlatılması ve dikey olarak geri indirilmesi sürecinde kritik bir rol oynayacak.

Starship sisteminin geleceği ve yeni testler

Elon Musk'ın belirttiğine göre, SpaceX bir sonraki uçuş sırasında Starship sisteminin üst kademesi olan Ship'i tam olarak bu Mechazilla kulesindeki mekanik tutucular yardımıyla havadayken yakalamaya çalışacak. Bu yöntem, roketlerin yeniden kullanılabilirlik verimliliğini keskin bir şekilde artıracak ve uçuşlar arasındaki süreyi kısaltacak.

Starship projesinin başarısı yalnızca SpaceX için değil, tüm dünya uzay araştırmaları için büyük önem taşıyor. Çünkü bu roketin gelecekte Ay'ın kolonizasyonu ve Mars'a insan taşınması için temel ulaşım araçlarından biri olması planlanıyor. Kulenin tamamlanması, Canaveral Burnu'ndaki 37A kompleksinin tam kapasiteyle faaliyete geçmesini hızlandırıyor.

Şu anda SpaceX, 13. test uçuşunun sonuçlarını analiz ediyor ve yeni kulenin yeteneklerini pratikte test etmeye hazırlanıyor. Starlink ve Starship gibi projeler küresel internet ve uzay lojistiğini tamamen değiştirme potansiyeline sahip.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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