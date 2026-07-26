İran'da okul saldırısında hayatını kaybeden çocuklar defnedildi

İran'ın Minab şehrinde ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırı sonucu yaşamını yitiren çocuklar son yolculuğuna uğurlandı. Facianın üzerinden yaklaşık beş ay geçtikten sonra DNA testi yardımıyla kimlikleri tespit edilen 34 çocuğun cesedi defnedildi.

Resmi açıklamalara göre uzmanlar, çocuklara ait 68 vücut parçasını tespit etmeyi başardı. Buna rağmen 7 yaşındaki Makan Nasiri'nin cesedi henüz bulunamadı. Roketin doğrudan bulunduğu yere isabet etmesi nedeniyle çocuğun kalıntılarının bulunamadığı belirtildi.

Bu nedenle Makan Nasiri için sembolik boş bir mezar hazırlandı. Kanlı kaşkoyu ve tek spor ayakkabısı ise yerel camide facia kurbanları anısına adanmış bir hatıra olarak saklanıyor.

İranlı yetkililerin verilerine göre, 28 Şubat 2026 tarihinde Minab'daki kız ilkokuluna düzenlenen saldırı sonucunda 168 kişi hayatını kaybetti. Kurbanların çoğunluğunu 7-12 yaş arası ilkokul kız öğrencileri ile birkaç öğretmen oluşturdu. Olay, ülkü tarihinin çocukların katıldığı en ağır facialarından biri olarak anılıyor.