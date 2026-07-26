15 milyon euroluk talep: Vinicius ve Real Madrid görüşmeleri durdu

Vinicius Junior’un Real Madrid’deki geleceği yeniden ciddi bir soru işaretine dönüştü. Taraflar yeni sözleşme imzalamak istiyor ancak Brezilyalı futbolcunun maaş ve özel bonus talepleri görüşmeleri kritik bir dönemece getirdi.

Madrid’e gelen menajerlerin aynı anda iki önemli konuyu görüşmesi bekleniyor. Bunlardan biri Vinicius’un geleceği, diğeri ise Real Madrid’in hücum hattına takviye edebileceği yeni transfer.

Temel anlaşmazlık para meselesi

Haberlere göre Real Madrid ve Vinicius’un temsilcileri sözleşme yenileme konusunda henüz ortak bir noktaya buluşamadı. Kulüp oyuncuyu takımda tutmak istiyor ancak mali taleplerini tamamen kabul etmeye hazır değil.

26 yaşındaki forvetin haklarını Roc Nation Sports ajansı temsil ediyor. Ajans yetkililerinin pazartesi günü Madrid’e gelerek kulüp yönetimiyle yeni bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Görüşmelerdeki ana sorun sözleşme süresi değil, Vinicius’un elde edeceği toplam gelir miktarı.

Vinicius 15 milyon euroluk özel bonus talep ediyor

Futbolcunun cephesi yeni anlaşmaya "sadakat bonusu" eklenmesini talep ediyor. Buna göre Vinicius, sözleşmenin tüm süresini Real Madrid’de tamamlarsa sonunda ekstra 15 milyon euro almalı.

Bu ödeme normal maaş ve performans primlerinin haricinde hesaplanıyor. Real Madrid yönetimi ise bu tür bir maddenin gelecekte diğer futbolcularla yapılacak görüşmeleri de etkileyebileceğini hesaba katıyor.

Mbappe’ye yakın bir maaş da talep edildi

Vinicius’un temsilcileri Brezilyalı yıldızın toplam gelirinin Kylian Mbappe’ninkine yakın olmasını istiyor.

Kaynaklara göre futbolcu için vergiler kesilmeden önce sezon başına yaklaşık 30 milyon euro tutarında bir mali paket talep ediliyor. Bu tutara ana maaş, bonuslar ve sözleşme uzatma primi dahil olabilir.

Real Madrid ise şimdilik maaş dengesini bozabilecek bu talebi kabul etme konusunda acele etmiyor.

Diomande transferi de aynı toplantıda masaya yatırılacak

Roc Nation temsilcilerinin Madrid ziyareti sadece Vinicius meselesiyle sınırlı kalmayacak. Ajans, Leipzig’in kanat oyuncusu Yan Diomande’nin de menajerliğini yürütüyor.

Real Madrid genç kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için görüşmeleri hızlandırdı. Bu nedenle ajansla yapılacak toplantıda Vinicius’un yeni sözleşmesi ve Diomande transferi aynı anda ele alınabilir.

Bu durum çeşitli spekülasyonlara yol açıyor: Diomande gelecek için bağımsız bir transfer mi, yoksa kulüp Vinicius’un olası ayrılığına şimdiden mi hazırlanıyor?

Şu an için bu iki konunun doğrudan bağlantılı olduğunu teyit eden resmi bir bilgi bulunmuyor.

Real Madrid zamanla yarışıyor

Vinicius’un mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor. Yakın aylarda bir anlaşmaya varılamazsa futbolcu sezon sonuna doğru serbest oyuncu statüsüne daha da yaklaşacak.

Bu senaryoda Real Madrid’in önünde üç temel yol kalıyor:

oyuncunun taleplerine yaklaşarak sözleşmeyi uzatmak;

onu yaz transfer döneminde yüksek bir bonservis bedeliyle satmak;

anlaşma sağlayamayarak 2027’de bedelsiz kaybetme riskini göze almak.

Görüşmelerin uzaması İngiliz devlerinin de ilgisini artırdı. Özellikle Arsenal’in durumu yakından takip ettiği, Liverpool’un ise oyuncunun serbest kalma ihtimalini değerlendirdiği bildirildi.

22 gol bile kulübü tamamen ikna etmedi

Vinicius 2025/26 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarda 53 maça çıktı, 22 gol atıp 9 asist yaptı.

Buna rağmen takım La Liga’yı Barcelona’nın ardında ikinci sırada tamamladı. Katalan ekibi şampiyonluğunu Real Madrid karşısında aldıkları galibiyetin ardından erkenden ilan etmişti.

Bireysel istatistikler yüksek olsa da kupasız geçen sezon kulüp yönetimini dev sözleşme konusunda daha da temkinli davranmaya itiyor olabilir.

Kritik zirve yaklaşıyor

Vinicius Real Madrid ile iki kez Şampiyonlar Ligi’ni kazandı ve son yıllarda takımın kilit isimlerinden biri haline geldi. Ancak modern futbolda geçmiş hizmetler sözleşme masasındaki tüm rakamları otomatik olarak belirlemiyor.

Artık tüm gözler Roc Nation ile Real Madrid yönetimi arasındaki toplantıya çevrildi. Taraflar mali konularda uzlaşamazsa Vinicius’un etrafındaki durum sıradan bir sözleşme yenileme görüşmesinden yazın en büyük transfer krizine dönüşebilir.

Sizce Real Madrid, Vinicius’un taleplerini kabul etmeli mi, yoksa cazip bir teklif gelirse satılması daha mı doğru olur?