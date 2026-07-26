Jermain Defoe antrenmanlara gelmez oldu: İngiliz efsane Woking kulübünden kovuldu

·58·Spor
Jermain Defoe antrenmanlara gelmez oldu: İngiliz efsane Woking kulübünden kovuldu

İngiltere milli takımı ve Tottenham kulübünün eski yıldızı Jermain Defoe, teknik direktörlük kariyerindeki ilk ciddi adımını başarısızlıkla noktaladı. National League temsilcisi Woking kulübü yönetimi, 41 yaşındaki uzman isimle sözleşmenin erkenden feshedildiğini açıkladı. Bu karara teknik adamın görevlerine karşı sorumsuz yaklaşımı gerekçe gösterildi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kulüp yönetim kurulu Defoe'yu sadece sonuçlar nedeniyle değil, çalışma disiplinini kaba bir şekilde ihlal etmekle de suçluyor. Woking futbol direktörü Jody Brown'ın belirttiğine göre, eski golcü son haftalarda takım antrenmanlarına gelmez oldu ve yönetimin talep ettiği raporları sunmayı reddetti. Sadece dört ay süren bu ortaklık, kulüp içindeki ciddi anlaşmazlıklar fonunda sona erdi.

Sorumsuzluk ve oyuncuların şikâyetleri

Jody Brown'ın sözlerine göre, Defoe'yu göreve getirme kararı bizzat kendi inisiyatifiydi, ancak zamanla durum kontrolden çıktı. Kulübün resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, sadece yönetimin değil, futbolcuların ve teknik heyetin de teknik direktörün hevesinin azalmasından endişe duyduğu belirtildi. Bu durum takım içindeki atmosferi olumsuz yönde etkiledi.

Durumun en kritik noktası, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapılması gereken önemli bir toplantıda yaşandı. Direktörler, operasyon müdürü ve teknik ekibin katıldığı toplantıya ne Jermain Defoe ne de yardımcısı geldi. O gün planlanan antrenman sürecinde bile ortalıkta görünmediler; bu durum yönetimin sabrını taşıran son damla oldu.

Defoe'nun yaklaşımı: İki farklı yorum

Jermain Defoe ise kulüp yönetiminin suçlamalarını reddederek olaylara farklı bir açıdan bakıyor. Onun vurguladığına göre, kulüp içindeki belirli durumlar ve perde arkasındaki süreçler işine devam etmesine izin vermedi. Eski futbolcu, başladığı projeye inandığını ve kısa süre içinde yapılan işlerden gurur duyduğunu ifade etti.

"Maalesef yaşanan durumlar nedeniyle bu görevde kalmam mümkün olamadı. Takımda özel bir şeyler inşa ettiğimizi hissediyordum" diye ekledi Defoe. Ancak tam olarak hangi "durumlardan" bahsettiğine açıklık getirmedi. Şu anda Woking kulübü yeni sezon öncesinde acil olarak yeni bir teknik direktör arıyor.

Bilgi için; Jermain Defoe futbolculuk kariyeri boyunca İngiltere Premier Ligi'nde silinmez bir iz bıraktı. Tottenham, Portsmouth ve Sunderland gibi takımlarda top koşturarak lig tarihindeki en golcü futbolcular arasında yer almıştı. Ancak teknik direktörlük alanındaki çıkışı beklenen kadar parlak olmadı.

Jermain DefoeWokingİngiltereFutbolTeknik Direktör
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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