Hindistan Başkentinde Tarihi İnternet Engeli: Siyasi Kriz ve Dijital Kesinti

·49·Teknoloji
Hindistan Başkentinde Tarihi İnternet Engeli: Siyasi Kriz ve Dijital Kesinti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, tarihinin en uzun süren mobil internet kesintisini yaşadı. Ülke eğitim bakanının istifasını talep eden göstericiler ile hükümet arasındaki gerilim nedeniyle getirilen bu kısıtlamalar, sadece siyasi değil, teknolojik ve hukuki tartışmalara da yol açtı. ixbt.com bilgilerine göre, söz konusu abluka şehrin merkezi bölgelerinde birkaç gün boyunca iletişimi tamamen felç etti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İlk kısıtlama tedbirleri 20 Temmuz'da Jantar Mantar meydanı çevresinde başlayan kitlesel protestoların ardından devreye sokulmuştu. Hükümet güvenlik gerekçesiyle mobil interneti kapatma emrini arka arkaya yedi kez uzattı. Bu durum Delhi gibi bir megapol için benzeri görülmemiş bir olay olup, dijital ekonomiye ve günlük iletişim sistemine ciddi bir darbe vurdu.

Ablukanın Kapsamı ve Etki Alanı

İnternet kesintisi yaklaşık 1,5 kilometre yarıçaplı bir alanı kapsadı, ancak bu bölge şehrin en önemli stratejik noktalarını içeriyordu. Airtel, Reliance Jio ve Vodafone Idea gibi büyük operatörlerin kullanıcıları Janpath, Connaught Place ve Ulusal Medya Merkezi gibi bölgelerde iletişimsiz kaldı. Ayrıca Le Meridien ve Shangri-La gibi prestijli oteller de dijital ablukadan kurtulamadı.

Göstericilerin temel talebi eğitim sistemindeki sorunlar fonunda bakanın görevden ayrılmasıydı. İlginç olan, kısıtlamaların resmi süresi dolmadan, bakanın istifa ettiği duyurulduğu anda kaldırılmasıydı. Bu durum, internet kesintisinin doğrudan siyasi baskı aracı olarak kullanıldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Hukuki İtirazlar ve Sonuçlar

Hindistan'ın SFLC.in insan hakları ve hukuki savunma kuruluşu bu durumla ilgili Delhi Yüksek Mahkemesine başvurdu. Hukukçular çok günlü internet ablukasının yasallığını sorgulayarak bunun vatandaşların bilgi edinme hakkını ihlal ettiğini vurguluyor. Bu tür tedbirlerin uygulanması uluslararası kamuoyu tarafından da dijital özgürlüğe tehdit olarak değerlendiriliyor.

Teknolojik açıdan bakıldığında, bu olay modern dünyada mobil internetin ne kadar hayati bir ihtiyaç haline geldiğini bir kez daha gösterdi. Kısa süreli ve yerel nitelikteki kesintilerin bile işletmeler, medya ve kamu hizmetlerinin faaliyetlerine önemli ölçüde olumsuz etki edebileceği kanıtlandı.

Şu anda Delhi merkezinde mobil iletişim ve internet tamamen yeniden sağlandı. Ancak uzmanlara göre bu olay, Hindistan mevzuatında interneti kapatma prosedürlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Gelecekte bu tür radikal önlemlerin alınmaması için hukuki garantilerin oluşturulması bekleniyor.

HindistanİnternetEngellemeTeknolojiDelhi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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