“Ev hanımı” Terimine Değişiklik: Dubai Prensesi Kadınların Statüsüne Yeni Bir İsim Önerdi

·59·Dünya
“Ev hanımı” Terimine Değişiklik: Dubai Prensesi Kadınların Statüsüne Yeni Bir İsim Önerdi

Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan bin Muhammed bin Raşid Al Maktum, kadınların aile içindeki emeğine farklı bir yaklaşım getirilmesini önerdi. "Ev hanımı" terimi yerine "nesillerin mimarı" ifadesinin kullanılmasını teklif etti.

Ona göre "ev hanımı" kelimesi kadının sadece evde bulunduğunu ima ediyor ve yaptığı işlerin kapsamını tam olarak yansıtmıyor. Aslında anne çocukları yetiştirir, onlara değerler ve bilgi kazandırır, gelecekteki bireyin şekillenmesinde temel rollerden birini üstlenir.

Şeyh Hamdan, yeni terimin kadının evdeki emeğine ve çocukların eğitimine yaptığı katkının daha adil bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olacağını vurguladı.

Girişimin destekçilerine göre bu tür bir değişiklik, kadınların günlük ev işleri ile annelik sorumluluklarının resmi ve sosyal düzeyde daha geniş bir şekilde tanınmasına hizmet edebilir.

DubaiHamdan bin Muhammed bin Raşid El Maktum
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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