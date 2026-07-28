Marc Cucurella Chelsea'ye veda etti

İspanyol deneyimli defans oyuncusu Marc Cucurella, Chelsea kulübünün taraftarlarına gönderdiği özel veda videosunda Londra şehrinin her zaman evi olarak kalacağını vurguladı. Bu transfer sırasında futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açarak Real Madrid kadrosuna katılmaya hazırlanıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, 28 yaşındaki sol bek haziran ayında Stamford Bridge'den ayrılarak 52 milyon sterlin karşılığında eflatun-beyazlı kulübe transfer olmuştu. Ancak transferin resmi olarak açıklanmasından bir aydan fazla bir süre sonra futbolcu duygusal video mesajını sosyal medyada yayınladı.

Londra dönemi ve katedilen yol

Marc Cucurella, 2022 yılında Brighton'dan Chelsea'ye transfer olduğundan bu yana Premier League'de 115 maçta sahaya çıktı. Londra kulübündeki dört sezonu boyunca ilk başta zorluklarla karşılaşsa da, sıkı çalışma sayesinde takımın önemli bir oyuncusu haline geldi.

Defans oyuncusu sosyal medya hesaplarında Batı Londra'daki günlerini hatırlayarak, 2024-25 sezonundaki UEFA Konferans Ligi ile 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferlerinin kariyerinin en parlak anları olduğunu kabul etti.

Yeni meydan okuma ve gelecek

Transfer anlaşması haziran ortasında, futbolcu Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İspanya millî takımıyla zafer kazandığı sırada gerçekleşmişti. Dünya Kupası'ndaki zaferin ardından kendisine ek izin verilmişti ve şimdi İspanyol teknik direktör José Mourinho yönetimindeki Real Madrid kadrosuna katilmak için hazırlık yapıyor.

Veda konuşmasında futbolcu, kulüpteki yüksek taleplerin ve baskının olgun bir profesyonel olarak gelişimine büyük katkı sağladığını özellikle vurguladı. Stadyumda kendisine adanan şarkıların yankılanmasını, sihirli geceleri ve taraftarların gösterdiği sevgiyi asla unutmayacağını belirtti.

Böylece Cucurella'nın Chelsea'deki kariyeri sona erdi. Artık kariyerine İspanya'nın başkentinde devam ederek Los Blancos formasıyla yeni zirveler fethetmeyi amaçlıyor.