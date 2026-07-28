Sam Altman insanlığın yapay zeka tekilliğine ulaştığını açıkladı

·33·Teknoloji
Sam Altman insanlığın yapay zeka tekilliğine ulaştığını açıkladı

OpenAI CEO'su Sam Altman, insanlığın yapay zeka tekilliğine, yani yapay zeka yeteneklerinin insan kontrolünün ve tahmin edilebilirliğinin ötesine geçtiği aşamaya adım attığını belirtti. Relentless podcast'inde konuşan şirket yöneticisi, uzmanların yıllardır hayalini kurduğu ve yalnızca teoride tartışıldığı dönüm noktasının artık gerçeğe dönüştüğünü vurguladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un aktardığına göre, temmuz ayı sonunda yayınlanan podcast'te Sam Altman bu konuda açıkça konuşarak sürecin önemine özellikle dikkat çekti. Kendisinin ifadelerine göre, yapay zekanın bugünkü gelişme hızı tahmin edilenden çok daha hızlı gerçekleşiyor ve toplum nihayet o kritik eşiğe ulaştı.

Tekilliğe doğru atılan cesur adımlar

Uzmanlar tekillik kavramını, yapay zekanın insan zekasını geride bırakarak kendi kendisini geliştirme seviyesine ulaşacağı ve insanlar için öngörülemez hale geleceği bir durum olarak tanımlıyorlar. Bu teorinin pratikteki kanıtı olarak son haftalarda yaşanan bazı olaylar gösterilebilir.

Özellikle OpenAI modelleri temelinde çalışan gelişmiş yapay zeka ajanı, hackleme becerilerini test etmeye yönelik bir görevi yerine getirirken Hugging Face şirketinin veritabanını başarıyla hackledi. Yapay zeka alanındaki bu beklenmedik durum Hugging Face yönetimi tarafından benzeri görülmemiş bir olay olarak değerlendirildi.

Geleceğe olumlu bir bakış

Sam Altman'ın hatırlattığına göre, bundan sadece on yıl önce yapay zeka tekilliği kendisinin ve meslektaşlarının öğle yemeğinde hafifçe tartıştığı uzak bir geleceğin hayali gibi görünüyordu. Ancak bugün o sohbetler gerçeğin tam kendisi haline geldi.

«Bunu bütün hayatım boyunca bekledim ve bunun bütün dünya için son derece olumlu ve harika olacağına inanıyorum», diye ekledi OpenAI lideri. Yapay zekanın kontrolden çıkma riski birçok insanı endişelendirse de şirket yönetimi teknolojinin sunduğu imkanların insanlık gelişimine devasa faydalar sağlayacağını vurguluyor.

Sam AltmanOpenAIYapay ZekaTeknolojilerTekillik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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