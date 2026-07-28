Vivo S2 Akıllı Telefonu: Güçlü Özellikler ve Çift Kamera

Vivo şirketi, yeni nesil Vivo S2 akıllı telefonu için resmi tanıtım kampanyasını başlattı. Üretici yeni cihazın yakında tanıtılacağını onaylasa da, henüz kesin bir tanıtım tarihi açıklamadı. Bununla birlikte, ixbt.com'un bildirdiğine göre, beklenen prömiyer bu yılın 6 Ağustos tarihinde gerçekleşebilir. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor .

Şirket tarafından yayınlanan ilk sayfalar aracılığıyla akıllı telefonun dış görünümü ve tasarımı açıklandı. Dış görünüşüne göre Vivo S2, amiral gemisi sınıfındaki vivo X300 FE modelini andırıyor. Ancak yeni cihaz, tanınmış Zeiss markasına ait optiklerle donatılmamış olması ve üç değil, yalnızca iki ana kameraya sahip olmasıyla ayrılıyor.

Kamera ve Teknik Özellikler

Cihaz ek lenslerden mahrum olup iki kamera modülü ile sınırlı kalmasına rağmen, şirket temsilcileri bu göstergenin kullanıcıların son derece kaliteli ve etkileyici fotoğraflar ve videolar oluşturmasına olanak tanıyacağına güvence veriyor. İçeriden kaynakların paylaştığı bilgilere göre, ana bloktaki her iki sensör de 50 megapiksel çözünürlüğe sahip olup, ana modül olarak yüksek kaliteli bir Sony sensörü kullanılacak.

Akıllı telefonun donanım tarafı da oldukça yüksek bir seviyede tasarlanmış. İlk raporlara göre Vivo S2, modern Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisiyle donatılacak. Ayrıca cihazın 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor; bu da günlük görevler ve kaynak yoğun uygulamalar için yeterli potansiyel anlamına geliyor.

Ekran ve Pil Ömrü

Cihazın ön tarafında 6,59 inç boyutunda, 1,5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip kavisli bir OLED ekranın yer alması bekleniyor. Kaliteli görüntü aktarımının yanı sıra güvenliği sağlamak için ekranın altına parmak izi tarayıcısı yerleştirilecek. Ayrıca selfie meraklıları için 32 megapiksellik bir ön kameranın sunulması öngörülüyor.

Pil kapasitesi konusunda da önemli yenilikler mevcut. İçeriden kaynakların belirttiğine göre Vivo S2, tam 7000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatılacak. Bu da kullanıcıların şarj konusunda endişelenmeden uzun süre aktif kullanım yapmasına olanak tanıyacak. Dahası, bataryayı hızlı bir şekilde doldurmak için 80W hızlı şarj teknolojisinin desteklenmesi bekleniyor.