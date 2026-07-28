Elon Musk yapay zeka eğitiminde nadir kitapların imha edilmesini yasakladı

Yapay zeka teknolojilerini geliştiren bazı şirketlerin, model eğitimi için 2022 yılına kadar basılmış nadir kitapları toplu olarak satın aldığı ve dijitalleştirme sürecinde bunları tamamen yok ettiği ortaya çıktı. Bu durum kamuoyunda sert eleştirilere neden olurken, milyarder Elon Musk bu uygulamaya tepki göstererek kesin bir karar aldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com yayın organının haberine göre Elon Musk, SpaceXAI ekibine yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla nadir kitapları fiziksel olarak imha etme uygulamasından vazgeçmeleri yönünde özel talimat verdi. Musk, bu yaklaşımın kültürel mirasa saygısızlık olduğunu ve gelecekte orijinal nüshaların korunmasının öncelikli görev olması gerektiğini vurguladı.

Nadir yayınların toplu imhası sorunu

Son zamanlarda modern teknoloji şirketleri arasında metin kalitesi yüksek olan ve yapay zeka etkisiyle yazılmamış eski yayınlara olan talep keskin bir şekilde artmıştı. Bu amaçla şirketler, özel araçlar aracılığıyla eski kitapları toptan fiyatlarla satın alarak yüksek hızda çalışan tarama makineleri kullandılar.

Bu cihazlar kitapların kapaklarını kesip sayfaları tek tek okumaya yönelik tasarlanmış olup, süreç sonunda değerli orijinal nüshalar geri döndürülemeyecek şekilde parçalanmaktaydı. ISBNdb dahil olmak üzere özel servisler aracılığıyla alıcılar, kimliklerini gizli tutarak bir milyon adede kadar kitap sipariş etme imkanına sahip oluyordu.

Elon Musk'ın önerdiği alternatif çözüm

Elon Musk'ın öne sürdüğü yeni yaklaşıma göre, yapay zeka eğitimi için gerekli olan dijital kopyalar kitaplara zarar vermeden geleneksel tarama yöntemleri kullanılarak elde edilebilir. Bu durum sadece teknolojik süreci sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tarihi ve kültürel öneme sahip orijinal kitapların korunmasını da garanti eder.

Bu girişim kapsamında tüm orijinal nüshalar özel kütüphanelerde özenle saklanacaktır. Uzmanlara göre bu yaklaşım, modern teknolojik ilerleme ile kültürel mirası koruma arasındaki dengenin sağlanmasında önemli bir adım olacaktır.