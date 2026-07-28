Sean Dyche, Andoni Iraola'nın taktiği hakkında değerlendirmede bulundu

·1·Spor
Sean Dyche, Andoni Iraola'nın taktiği hakkında değerlendirmede bulundu

Everton kulübünün eski teknik direktörü Sean Dyche, Liverpool'un yeni hocası Andoni Iraola'nın taktiksel stili hakkında ilginç ve samimi sonuçlarını paylaştı. Ona göre İspanyol uzman, Premier League'deki taleplere uyum sağlamak için geleneksel fikirlerinden vazgeçmek zorunda kaldı ve Bournemouth kulübünde aşırı yüksek dinamizme sahip, sonuç getiren bir oyun stili şekillendirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

The Good, the Bad and The Football podcastine verdiği röportajda Sean Dyche, meslektaşının teknik direktörlük potansiyelini yüksek değerlendirdi. Andoni Iraola, Bournemouth'un başına geçtikten sonra geçirdiği üç sezonluk çok yönlü kariyerinin ardından büyük ilgi gördü. Ancak Premier League'deki kariyeri çok zorlu başlamıştı.

ixbt.com ve spor yayınlarının belirttiğine göre, Iraola şampiyonadaki ilk dokuz maçında hiç galibiyet alamamıştı. Bu başarısız serinin içinde Ekim 2023'te Sean Dyche yönetimindeki Everton'dan alınan ağır 0-3'lük mağlubiyet de vardı.

Taktiksel değişiklikler ve uyum yeteneği

Merseyside deplasmanındaki ağır yenilginin ardından Andoni Iraola, ilk planlarının İngiltere futbolunda işe yaramayacağını hızlıca fark etti. Sonuç olarak ligde kalabilmek için oyun stilini keskin bir şekilde değiştirmeye karar verdi ve Bournemouth sonraki turda Burnley'yi 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

Sean Dyche, İspanyol çalıştırıcının tam da bu uyum yeteneğini özellikle vurguladı. Onun sözlerine göre Iraola, nispeten daha sade, ancak yüksek fiziksel hazırlığa sahip futbolcular aracılığıyla mükemmel bir şekilde uygulanan doğrudan futbol stiline geçti.

Dyche, rakip takımın oyununu tanımlarken: «Iraola aslında alt ligdeki futbolu üst düzeyde oynatıyor. Topu sürekli ileri taşıyorlar, rakibi baskı altında tutuyorlar ve teslim olmaya zorluyorlar. Bu, o stilin en kaliteli ve enerji dolu görünümüdür», diye vurguladı.

Teknik direktörün kararlı kararı

Iraola'nın ilk maçları ile sonraki başarılı dönemi arasındaki keskin fark Sean Dyche üzerinde derin bir izlenim bırakmıştı. O, İspanyol uzmanın kendi prensiplerinden vazgeçebildiğinden ve duruma gerçekçi bir değerlendirme getirdiğinden etkilendiğini gizlemedi.

«Biz onu Everton'da oynatmak istediği İspanyol tarzı oyununda tamamen ezmiştik. Ama bunun işe yaramadığını anladı ve durumu kökten değiştirdi. Bizimle bir sonraki karşılaşmasında tamamen farklı bir takım olarak sahaya çıkmışlardı», diye ekledi eski teknik direktör.

Andoni IraolaSean DycheLiverpoolBournemouthPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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