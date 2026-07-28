Beşiktaş Salah transferinden çekildi: Yankı uyandıran görüşmelerin detayları

·57·Spor
Beşiktaş Salah transferinden çekildi: Yankı uyandıran görüşmelerin detayları

Türkiye'den Beşiktaş kulübü, dünya futbolunun yıldızı Muhammed Salah'ın transferi konusunda yürütülen kritik görüşmeleri geçici olarak durdurma kararı aldı. Kulüp direktörü Önder Özen, bu yankı uyandıran sürecin neden yavaşladığını ve başkanın katı tutumunu ayrıntılı olarak anlattı.

Zamin.uz Beşiktaş yetkilisinin resmi açıklamasını ve transferin arkasındaki son detayları sunar.

1. 3 görüşme ve 21 Temmuz'dan itibaren başlayan yavaşlama

Beşiktaş Direktörü Önder Özen, kulüp yönetiminin Muhammed Salah'ı İstanbul'a getirmek için ilk aşamada aktif adımlar attığını belirtti. Kendisi ve Vincenzo Italiano, Mısırlı süper yıldız ile doğrudan üç kez görüştü.

Önder Özen'in açıklamasından:

«Muhammed Salah dünya çapında bir yıldız. Uluslararası alandaki itibarı çok yüksek. Görüşmelerin ilk aşamasında ben ve Vincenzo Italiano, Salah ile üç kez görüştük. Ancak ilk günlerdeki olumlu ivme 21 Temmuz'dan itibaren yavaşladı.»

2. Popülizm değil, gerçekçi yaklaşım: Başkanın net kararı

Görüşmeler yavaşlamaya başlayınca Beşiktaş Başkanı durumu sakin ve gerçekçi bir şekilde değerlendirerek gereksiz harcamalar ve popülist vaatlerin peşinden koşmama kararı aldı.

Beşiktaş direktörü sözlerine şöyle devam ediyor:

«Başkanımız görüşmelerin nerede durdurulması gerektiğini doğru değerlendirdi ve bu kararının arkasında durdu. Popülist bir karar değil, gerçekçi bir yaklaşımı seçti ve şimdilik görüşmelerden çekildi. Salah konusu bizim için şimdilik ertelendi.»

Muhammed Salah ve Beşiktaş görüşmelerine dair temel gerçekler

Aspekt / Gösterge

Detaylar

Hedefteki futbolcu

Muhammed Salah (Dünya futbol yıldızı)

İlgilenen kulüp

Beşiktaş (İstanbul, Türkiye)

Görüşme katılımcıları

Önder Özen, Vincenzo Italiano ve M. Salah (3 görüşme)

Önerilen maaş

12 milyon euro (yıllık)

Önerilen sözleşme

1 + 1 yıl şeklinde

Görüşme durumu

Geçici olarak durduruldu (Ertelendi)

3. 12 milyon euroluk sözleşme ve gelecekteki ihtimaller

Daha önce medyada Beşiktaş'ın Muhammed Salah'ı kadrosuna katmak için ona 1+1 formatında sözleşme ve yıllık 12 milyon euro maaş teklif ettiği yönünde haberler yayılmıştı.

Ancak kulüp yönetiminin gerçekçi mali politikası ve tarafların mevcut pozisyonları nedeniyle bu ünlü transfer meselesi belirsiz bir süreyle 'askıya' alındı.

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Muhammed Salah'ın geleceği ve Türkiye devlerinin transfer piyasasındaki adımları tüm dünya futbol kamuoyunun odak noktasında yer alıyor.

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Sizce Beşiktaş başkanı Salah transferini durdurmakla doğru mu yaptı yoksa Türk kulübü ne pahasına olursa olsun Salah'ı renklerine bağlamalı mıydı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

BeşiktaşMohamed SalahEnder OzanVincenzo Italianoİstanbul
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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