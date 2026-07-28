Üç Kız Kardeşin Aynı Erkekle Evlenmesi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

18 yaşındaki Santosh, 19 yaşındaki Savitri ve 20 yaşındaki Saroj'un aynı erkek olan Vikas ile evlenme kararı internet kullanıcıları arasında sıcak tartışmalara yol açtı. Bu konuda "Kantri.az", "Ekspress" yayın organına dayanılarak bilgi verildi.

Bildirildiğine göre kız kardeşler birlikte çalışıyor ve sosyal medya için çeşitli videolar hazırlıyor. Vikas ise onların kameramanı olarak çalışıyordu. Kızların söylediğine göre, onlar çocukluktan beri birlikte yaşadıkları için evlendikten sonra ayrı kalmak istememişler.

Saroj, onların hepsinin reşit olduğunu ve kararı kendi istekleriyle aldıklarını vurguladı. Onun sözlerine göre kız kardeşler ayrılığı çok ağır karşılamış ve bu yüzden birlikte kalmanın bu yolunu seçmişler.

Vikas da üç kızla da yakın ilişki kurduğunu, onların birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu bildiği için bu kararı onayladığını söyledi.

Ancak Allahabad Yüksek Mahkemesi avukatı Anurag Pandey, bu evliliğin Hindistan yasalarına göre tanınmayacağını bildirdi. Onun vurguladığına göre, Hindu hukukuna göre bir erkek aynı anda birden fazla kadınla yasal olarak evlenemez.