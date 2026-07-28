Barcelona, Julian Alvarez'e Alternatif Olarak Eli Junior Krupi'yi Belirledi

İspanya'nın Barcelona kulübü, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek amacıyla İngiltere'nin Bournemouth takımının yetenekli futbolcusu Eli Junior Krupi ile ilgileniyor. ESPN'in haberine göre, Katalan ekibi Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez'i ana hedef olarak görse de görüşmelerin zorlu geçmesi nedeniyle alternatif seçenekler üzerinde de aktif olarak çalışıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere Robert Lewandowski'nin Chicago Fire kulübüne transfer olmasının ardından Barcelona kadrosunda santrfor pozisyonunda bir boşluk oluştu. Teknik direktör Hansi Flick, takımdaki üçüncü sezonu öncesinde hücum hattını kökten yenilemeye karar verdi. Kulüp yönetimi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için rekabet edebilecek güçlü bir kadro oluşturma çabasında.

Julian Alvarez Transferindeki Zorluklar

Barcelona Başkanı Joan Laporta yakın zamanda Julian Alvarez için resmi bir teklif yapıldığını doğrulamıştı. Arjantin milli takımı oyuncusu Wanda Metropolitano stadyumundan ayrılmak istediğini belirtmiş olsa da Madrid kulübü ilk teklifi reddetti. Laporta teklifin geçerliliğini koruduğunu ve durumun değişmesini bekleyeceklerini ifade etti ancak bu sürecin sonsuza kadar sürmeyeceğini de vurguladı.

Bu nedenle son La Liga şampiyonu dikkatini Bournemouth'un yıldızı Eli Junior Krupi'ye çevirdi. Fransa 21 yaş altı milli takımının üyesi olan futbolcu geçen yaz Lorient'ten 15 milyon euro karşılığında İngiliz kulübüne transfer olmuştu. Premier Lig'deki ilk sezonunda bile 35 maçta 13 gol atarak herkesin dikkatini çekti.

Büyük Transfer Planı ve Kadrodaki Değişiklikler

Eli Junior Krupi'yi kadroya katmak Barcelona için kolay olmayacak çünkü Bournemouth, en önemli yeteneği için 100 milyon avrodan fazla bir bonservis bedeli talep ediyor. Buna rağmen kulüp hücum hattını yenileme çalışmalarına şimdiden başladı.

Katalan kulübü bu transfer döneminde Newcastle United ve Borussia Dortmund'dan kanat oyuncuları Anthony Gordon ile Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattı. Mali imkanlar elverdiği takdirde kulüp yönetimi yaz transfer penceresi kapanana kadar bir büyük hücum oyuncusu daha transfer etmeyi planlıyor.