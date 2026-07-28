Putin, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin personel sayısının artırılmasına ilişkin kararı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin toplam personel sayısını ve askerî personel miktarını belirleyen yeni bir kararı imzaladı. Resmi belge, Hükümetin Yasal Bilgi Portalı'nda yayınlandı.

Zamin.uz bu karardaki temel rakamları, ordudaki yenilikleri ve Savunma Bakanlığına verilen yeni yetkilerin detaylarını sunuyor.

1. Toplam kadro sayısı: 2,4 milyondan fazla personel

Yeni karara göre, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin yetkili personel sayısı toplamda 2.426.130 kişi olarak belirlendi. Bu rakamın ana kısmını doğrudan askerî personel oluşturuyor.

Karardaki temel göstergeler: «Rus Silahlı Kuvvetleri'nin askerî personel sayısı 1.535.000 kişi olarak belirlendi. Bu, önceki göstergeye kıyasla 25.000 kişilik bir artış anlamına geliyor.»

Belgede vurgulandığı üzere, askerî personel sayısının 25 bin artması, Rus Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yeni askerî inşaat birimlerinin tesis edilmesi ve oluşturulmasıyla doğrudan ilgilidir.

Rus Silahlı Kuvvetleri'nin yeni yapısal göstergeleri

Gösterge / Yönelim Kadro sayısı / Detaylar Toplam personel 2.426.130 kişi Askerî personel sayısı 1.535.000 kişi Kadro genişlemesi +25.000 kişi (askerî inşaat birimleri hesabına) Savunma Bakanlığı merkezi aparat 13.400 kişi (4.930 federal devlet çalışanı dahildir)

2. Savunma Bakanlığı merkezi aparat ve dijital yetkiler

Kararda ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı merkezi aparatının azami personel sınırı 13.400 kişi olarak belirlendi (binaların korunması ve bakımı personeli hariç). Bu kadronun 4.930'unu federal devlet sivil memurları oluşturuyor.

Tek elektronik sicile erişim hakkı:

Daha önce Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı ile Rusya Ulusal Muhafızları'na (Rosgvardiya) önemli yetkiler veren bir kanun da imzalamıştı. Buna göre bu kurumlar, ülkedeki tüm vatandaşların medeni durum sicil kayıtlarına ilişkin tek devlet sicilinden (ZAGS veritabanı) bilgileri elektronik formatta doğrudan alma hakkına sahip oldu.

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