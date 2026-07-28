Putin, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin personel sayısının artırılmasına ilişkin kararı imzaladı

·78·Dünya
Putin, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin personel sayısının artırılmasına ilişkin kararı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin toplam personel sayısını ve askerî personel miktarını belirleyen yeni bir kararı imzaladı. Resmi belge, Hükümetin Yasal Bilgi Portalı'nda yayınlandı.

Zamin.uz bu karardaki temel rakamları, ordudaki yenilikleri ve Savunma Bakanlığına verilen yeni yetkilerin detaylarını sunuyor.

1. Toplam kadro sayısı: 2,4 milyondan fazla personel

Yeni karara göre, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin yetkili personel sayısı toplamda 2.426.130 kişi olarak belirlendi. Bu rakamın ana kısmını doğrudan askerî personel oluşturuyor.

Karardaki temel göstergeler:

«Rus Silahlı Kuvvetleri'nin askerî personel sayısı 1.535.000 kişi olarak belirlendi. Bu, önceki göstergeye kıyasla 25.000 kişilik bir artış anlamına geliyor.»

Belgede vurgulandığı üzere, askerî personel sayısının 25 bin artması, Rus Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yeni askerî inşaat birimlerinin tesis edilmesi ve oluşturulmasıyla doğrudan ilgilidir.

Rus Silahlı Kuvvetleri'nin yeni yapısal göstergeleri

Gösterge / Yönelim

Kadro sayısı / Detaylar

Toplam personel

2.426.130 kişi

Askerî personel sayısı

1.535.000 kişi

Kadro genişlemesi

+25.000 kişi (askerî inşaat birimleri hesabına)

Savunma Bakanlığı merkezi aparat

13.400 kişi (4.930 federal devlet çalışanı dahildir)

2. Savunma Bakanlığı merkezi aparat ve dijital yetkiler

Kararda ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı merkezi aparatının azami personel sınırı 13.400 kişi olarak belirlendi (binaların korunması ve bakımı personeli hariç). Bu kadronun 4.930'unu federal devlet sivil memurları oluşturuyor.

Tek elektronik sicile erişim hakkı:

Daha önce Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı ile Rusya Ulusal Muhafızları'na (Rosgvardiya) önemli yetkiler veren bir kanun da imzalamıştı. Buna göre bu kurumlar, ülkedeki tüm vatandaşların medeni durum sicil kayıtlarına ilişkin tek devlet sicilinden (ZAGS veritabanı) bilgileri elektronik formatta doğrudan alma hakkına sahip oldu.

Bu önemli jeopolitik ve askerî haberi arkadaşlarınıza gönderin!

Rus Silahlı Kuvvetleri'ndeki bu tür yapısal değişiklikler ve ordunun mevcudunun genişletilmesi bölgesel ve küresel güvenlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu sıcak makaleyi derhal arkadaşlarınıza, meslektaşlarınıza ve uluslararası siyasetle ilgilenen gruplara gönderin!

Sizce ordu bünyesinde askerî inşaat birimlerinin kurulması ve personelin artırılması hangi amaçlara hizmet ediyor? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın!

Vladimir PutinRusyaSavunma BakanlığıZamin.uz
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

İkinci kattan havuza atlayan erkek hayatını kaybetti (video)İkinci kattan havuza atlayan erkek hayatını kaybetti (video)Bugün, 12:43Kaliforniya'da Bir Kurtaricinin Cesareti Çocuğun Hayatını KurtardıKaliforniya'da Bir Kurtaricinin Cesareti Çocuğun Hayatını KurtardıBugün, 12:31Polonya'dan Ukrayna'ya Şart: Aksi Halde MiG-29 Savaş Uçakları Bulgaristan'a SatılacakPolonya'dan Ukrayna'ya Şart: Aksi Halde MiG-29 Savaş Uçakları Bulgaristan'a SatılacakBugün, 12:29Üç Kız Kardeşin Aynı Erkekle Evlenmesi Sosyal Medyada Tartışma YarattıÜç Kız Kardeşin Aynı Erkekle Evlenmesi Sosyal Medyada Tartışma YarattıBugün, 12:29“Ev hanımı” Terimine Değişiklik: Dubai Prensesi Kadınların Statüsüne Yeni Bir İsim Önerdi“Ev hanımı” Terimine Değişiklik: Dubai Prensesi Kadınların Statüsüne Yeni Bir İsim ÖnerdiBugün, 12:23Moskova Bölgesine Dron Saldırısı: Gece Patlamaları ve Yangınların DetaylarıMoskova Bölgesine Dron Saldırısı: Gece Patlamaları ve Yangınların DetaylarıBugün, 10:00
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor