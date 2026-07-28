SpaceX Değerlemesi Sert Düştü

Elon Musk'a ait uzay teknolojisi şirketi SpaceX, haziran ortasından bu yana finansal piyasalarda yaklaşık 1,2 trilyon dolar kaybetti. Bu keskin düşüş, şirketin halka arzından sonraki hızlı büyüme döneminin ardından gözlemlendi ve teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu kayıp miktarı, şu anda 1,22 trilyon dolar değer biçilen otomotiv devi Tesla'nın toplam değerine neredeyse denk geliyor. Bu durum Ixbt.com tarafından bildiriliyor.

Bloomberg Billionaires Index verilerine göre, haziran ortasında SpaceX hisselerinin işlem görmeye başlamasının ardından Elon Musk tarihteki ilk trilyoner olmuştu. O dönemde serveti 1 trilyon doları aşmış olsa da, piyasadaki son dalgalanmalar girişimcinin finansal göstergelerini ciddi şekilde etkiledi ve kendisini alaycı bir şekilde "eski trilyoner" olarak adlandırmak zorunda kaldı.

Hisse değerlerinin iki kat azalması

ixbt.com verilerine göre, şirketin menkul kıymetlerinin fiyatı kısa süre içinde sert bir düşüş yaşadı. Haziran ortasında SpaceX hisseleri 225,6 dolardan işlem görürken, 27 Temmuz seans kapanış itibarıyla değerleri 113,5 dolara geriledi.

Böylece şirket menkul kıymetleri neredeyse yarı yarıya ucuzladı ve bu durum piyasa değerinde devasa bir daralmaya yol açtı. Bu tür hızlı dalgalanmalar, teknoloji piyasasındaki yüksek riskleri ve yatırımcı duyarlılığındaki değişimleri açıkça göstermektedir.

Elon Musk'ın serveti ve mevcut durumu

Hisse fiyatlarındaki düşüş, Elon Musk'ın toplam servetini de doğrudan etkiledi. 12 Haziran'da sermayesi 1 trilyon doları aşarken, 24 Haziran itibarıyla bu rakam 957 milyar dolara düştü. Günümüzde ise milyarderin serveti yaklaşık 709 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

Yine de yaşanan devasa finansal kayıplara rağmen Elon Musk dünyanın en zengin insanı unvanını korumaya devam ediyor. Uzmanlar piyasalardaki bu tür değişimleri gelecekteki teknolojik projeler ve hisse senedi hareketleri doğrultusunda değerlendirmeyi sürdürüyor.