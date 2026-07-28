Kaliforniya'da Bir Kurtaricinin Cesareti Çocuğun Hayatını Kurtardı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Cruz kıyılarında meydana gelen olay birçok insanı sarstı. Şiddetli fırtına nedeniyle denizde yüksekliği 3 metreye varan tehlikeli dalgalar oluştu ve kıyıda yüzen 10 yaşındaki bir çocuğu okyanusun açıklarına sürükledi.

Durumu fark eden kurtarıcı bir an bile tereddüt etmeden kendini suya attı. Şiddetli akıntıya ve yüksek dalgalara rağmen birkaç dakika boyunca çocuğa ulaşmak için mücadele etti.

Nihayetinde kurtarıcı çocuğu sudan çıkarmayı başardı. İlk bilgilere göre çocuğun hayatı kurtarıldı ve kendisine gerekli tıbbi müdahale yapıldı.

Söz konusu olayın yer aldığı video sosyal medyada hızla yayıldı ve kullanıcılar kurtarıcının cesaretini ve fedakarlığını yüksek takdirle karşıladı.