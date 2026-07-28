İkinci kattan havuza atlayan erkek hayatını kaybetti (video)
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Medya haberlerine göre, Orta Doğu ülkelerinden birinde meydana gelen kaza trajediyle sonuçlandı. Erkek ikinci kat yüksekliğinden yüzme havuzuna atlamış, ancak atlayış sonucunda ağır yaralanmıştır.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, olaydan hemen sonra olay yerine sağlık ekipleri gelmiş ve mağdur acilen hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar, kendisinde omurga, baş ve iç organlarda ciddi yaralanmalar tespit edildiğini bildirmiştir.
Doktorların tüm çabalarına rağmen erkeğin hayatı kurtarılamamıştır. Aldığı ağır yaralar nedeniyle hastanede hayatını kaybetmiştir.
Uzmanlar ise yüksekten su havuzlarına atlamanın hayati tehlike oluşturabileceğini hatırlatarak, bu tür riskli hareketlerden kaçınılması çağrısında bulunuyor.
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