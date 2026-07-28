Baidu ve Lyft Londra'da Otonom Taksileri Test Etmeye Başladı

Çinli teknoloji devi Baidu, Lyft ve bünyesindeki Freenow platformu ile iş birliği içinde Londra sokaklarında sürücısüz araçları test etmeye başladı. Bu adım, Birleşik Krallık'ta ticari robotaksi hizmetini hayata geçirme yolunda atılan önemli bir adım olup, Britanya başkentini otonom araçlar için ana rekabet alanına dönüştürmektedir. Bu konuda Techcrunch.com haber vermektedir.

ixbt.com verilerine göre, salı günü başlayan test sürecinde güvenliği sağlamak amacıyla kabin içinde insan operatörlerin de bulunması öngörülmektedir. Söz konusu süreç, iki şirket arasında Baidu tarafından özel olarak geliştirilen Apollo Go RT6 robotaksilerini Avrupa pazarına sunmak amacıyla yapılan stratejik anlaşmadan yaklaşık bir yıl sonra gerçekleştirilmektedir.

Bilinene göre araçlar, gelecekte Lyft'in 2025 yılında yaklaşık 197 milyon dolara satın aldığı Freenow uygulaması aracılığıyla kullanıcılara sunulacaktır. Bu satın alma, Amerikan şirketi Lyft'e Avrupa'nın taksi çağırma pazarında sağlam bir yer edinme imkanı tanırken, burada halihazırda birkaç büyük yatırımcının desteklediği şirketler robotaksi pazarında lider olmak için birbirleriyle yarışmaktadır.

Londra, Otonom Ulaşım İçin Ana Alan Haline Geliyor

Özellikle Londra şehri bu alandaki ana test sahası haline çoktan gelmiştir. Cari yılın nisan ayında Waymo şirketi de kendi otonom araçlarını güvenlik operatörlerinin kontrolü altında test etmeye başlamıştı. Ayrıca Uber, yapay zeka ve sürücüsüz teknolojiler alanındaki ortağı Wayve ile birlikte bu yıl Londra'da kendi robotaksi hizmetini başlatma planını duyurdu.

Mevcut aşamada şirketler, Londra'nın Brent ilçesi bölgesinde onlarca test aracını hareket ettirmektedir. Baidu ve Freenow by Lyft temsilcilerinin sözlerine göre, geniş halk kitlelerinin robotaksileri kullanma imkanının düzenleyici kurumların iznine bağlı olarak 2027 yılında açılması beklenmektedir.

Freenow by Lyft şirketi yöneticisi Thomas Zimmermann'ın vurguladığı gibi, hizmet tam olarak faaliyete geçtiğinde hibrit bir ağ olarak işlev görecektir. Yani geleneksel taksileri ve şahsi araçları idare eden profesyonel sürücüler robotaksiler ile yan yana çalışacak ve bu, şehrin hareketliliğini sağlamaya hizmet edecektir.