Lothar Matthäus'ten Jamal Musiala'ya uyarı

·44·Spor
Lothar Matthäus'ten Jamal Musiala'ya uyarı

Bayern Münih'in eski yıldızı Lothar Matthäus, yeni sezon öncesi orta saha oyuncusu Jamal Musiala'ya yönelik ciddi bir uyarıda bulundu. Goal.com'un haberine göre, deneyimli futbol adamı oyuncunun ilk 11'deki yerinin tehlikede olduğunu vurgulayarak artık hiçbir mazerete yer kalmadığını belirtti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlatılacağı üzere 23 yaşındaki yaratıcı oyuncu, geçen yıl temmuz ayında FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG'ye karşı oynanan maçta ayak bileği çıkığı ve yırtığı gibi ağır bir sakatlık geçirmişti. Ardından altı ay boyunca sahalardan uzak kalan futbolcu, 2026'nın başlarında kademeli olarak sahalara dönmüştü.

Rekabet kızışıyor

Sky Sport'a verdiği röportajda Lothar Matthäus, futbolcunun sakatlığını geride bıraktığını ve en iyi formunu yeniden yakalaması gerektiğini vurguladı. Musiala kısa süre içinde eski seviyesini gösteremezse, teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde yedek kulübesinde kalma riski oldukça yüksek.

Takımın hücum hattındaki rekabet her zamankinden daha çetin bir hal aldı. Özellikle Harry Kane ile Serge Gnabry arasındaki harika maç pratikliği ve saha içi uyum, takımdaki diğer futbolcuların şansını kısıtlıyor.

Koddaki diğer adaylar

Sahada sadece Kane ve Gnabry değil, Michael Olise ve genç yetenek Lennart Karl gibi futbolcular da 10 numaralı pozisyonda görev yapabiliyor. Bu durum Musiala'nın hata yapma lüksünü neredeyse sıfıra indiriyor ve her dakikayı en iyi şekilde değerlendirmesini gerektiriyor.

Matthäus'e göre Vincent Kompany sezon boyunca en ideal kadroyu ve dengeyi bulmayı başaracaktır. Musiala sezon sonunda ve Dünya Kupası'nda iyi performanslar sergilemiş olsa da takımın ilk 11'inde yer almak için çok daha fazla çalışması gerekiyor.

Şu anda futbolcu temmuz ayında ayağındaki metal plakanın çıkarılmasıyla ilgili küçük bir tıbbi operasyon geçirdi ve sezon öncesi kampında fiziksel kondisyonunu tamamen yeniden kazanmaya başladı. Musiala, Vincent Kompany'nin çalıştırdığı takımda ilk 11'in vazgeçilmezi olmayı hedefliyor.

Bayern MünihJamal MusialaLothar MatthäusVincent KompanyBundesliga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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