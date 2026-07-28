Transfer Piyasası: Avrupa Devleri Barcelona'nın Planlarını Bozuyor

·44·Spor
Transfer Piyasası: Avrupa Devleri Barcelona'nın Planlarını Bozuyor

Yaz transfer dönemi, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri için gerçek bir sınav sürecine dönüştü. Birkaç dev takımın çıkarlarının kesiştiği noktada transfer piyasası karmaşık bir "domino etkisi" yaratıyor. Goal.com'un haberine göre, bu süreç yalnızca finansal imkanlar mücadelesiyle değil, rakiplerin hamleleri yüzünden diğer kulüplerin planlarının altüst olmasıyla da karakterize ediliyor. Söz konusu mücadelenin merkezinde Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, RB Leipzig, Manchester United, Arsenal ve PSG gibi kulüpler yer alıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Transfer piyasasındaki sert rekabet ve futbolcuların etrafındaki durum, birçok dev takımın planlarını değiştirdi. Özellikle Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick takım kadrosunu güçlendirmeyi planlasa da, Avrupa'nın diğer devleri bu konuda ciddi engellere sebep oluyor. Transfer zincirindeki her başarısızlık veya olumlu sonuç, başka bir takımın sezon içindeki stratejisini doğrudan etkiliyor.

Barcelona ve Transfer Piyasasındaki Ana Hedefler

Kaynakların bilgilerine göre, Katalanların odaklandığı futbolcular arasında dört aday açıkça öne çıkıyor. Listeyi Julian Alvarez yönetiyor. Kendisi, Robert Lewandowski'nin olası ayrılışından sonra boşalacak pozisyonu doldurmak için Hansi Flick'in ana hedefi haline geldi. Ancak Atletico Madrid futbolcuyu bırakmak niyetinde değil ve müzakerelerde katı bir tutum sergiliyor.

Eğer Alvarez'i transfer etme imkanı bulunamazsa, Weesnik Aslani Katalan kulübü için ikinci seçenek olarak değerlendiriliyor. Ancak bu futbolcu için RB Leipzig'in de aktif bir mücadele vermesi sebebiyle finansal şartları yerine getirmek kolay geçmiyor. Genç forvet Junior Kroupi konusunda ise kulüp yönetiminde hemfikir olunmuş değil; başantrenör transferini onaylasa da bu ihtimal en düşük seçenek olarak kalmaya devam ediyor.

Ferran Torres'in Geleceği ve Diğer Devlerin Durumu

Dördüncü aday Ferran Torres, Spotify Camp Nou ile mevcut sözleşmesinin son yılına girmesine rağmen henüz yeni bir anlaşma imzalamadı. Geleceği, doğrudan Barcelona'nın Julian Alvarez'i kadrosuna katıp katamayacağına bağlı olabilir.

Şu anda PSG veya Real Madrid gibi kulüpler için yaz transferleri, sadece kadroyu belirli pozisyonlar açısından daha da güçlendirme amaçlı bir lüks olarak görülüyor. Örneğin Rodri'nin Madrid kulübüne transfer olma ihtimali tartışılsa da, Los Blancos kadrosunda halihazırda Aurelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga gibi futbolcular bu görevi yerine getirebiliyor. Bu durum, transfer piyasasındaki dengenin her kulüp için farklı bir önem taşıdığını gösteriyor.

BarcelonaTransferlerJulian AlvarezHansi FlickAvrupa Futbolu
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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