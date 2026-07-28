Özbekistan millî takımı Güney Kore'ye karşı sahaya çıkıyor!

Özbekistan millî futbol takımı, yaklaşan FIFA günleri kapsamında Asya'nın en güçlü ve köklü millî takımlarından biri olan Güney Koreile hazırlık maçı yapacak.

Zamin.uz Özbekistan Futbol Federasyonunun (ÖFA) resmî açıklamasına dayanarak bu heyecan dolu maçı ve millî takımımızın hazırlık planlarının detaylarını sunuyor.

1. 6 Ekim'deki deplasman maçı ve FIFA günleri

Özbekistan Futbol Federasyonunun bilgilerine göre, Fabio Cannavaro'nun yönetimindeki millî takımımız bu yılın 6 Ekim tarihinde deplasmanda Güney Kore millî takımına karşı sahaya çıkacak.

Bu önemli karşılaşma, resmî FIFA günleri (FIFA International Window) kapsamında organize ediliyor; bu da her iki takımın da en güçlü ve yurt dışında oynayan futbolcularını sahaya sürmesine olanak tanıyor.

ÖFA resmî açıklamasından: «Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan millî takımı, 6 Ekim'de deplasmanda Güney Kore ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma FIFA günleri kapsamında gerçekleşecek.»

Özbekistan — Güney Kore maçı hakkındaki temel gerçekler

Gösterge / Aspect Detaylar Rakipler Güney Kore — Özbekistan Maç günü 6 Ekim Statü Uluslararası hazırlık maçı (FIFA günleri) Oynanacağı yer Güney Kore (Deplasman) Millî takım teknik direktörü Fabio Cannavaro Ana hedef 2027 Asya Kupası'na hazırlık

2. 2027 Asya Kupası hazırlıkları ve yeni sparring maçları

Bilgi için, Özbekistan millî futbol takımı 2027 Asya Kupası'nda mücadele edecek ve şu anda kıta turnuvasına ciddi şekilde hazırlanıyor.

Ekim ayındaki FIFA günlerinde Cannavaro'nun öğrencileri sadece Güney Kore ile sınırlı kalmayacak. Takımımız bu kamp döneminde birkaç hazırlık maçı daha yapmayı planlıyor. Turnuvaya hazırlık kapsamındaki yeni rakipler hakkında ÖFA tarafından ek bilgi verilecektir.

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Asya'nın dev takımına karşı deplasmanda oynanacak bu maç, millî takımımız ve Fabio Cannavaro için büyük bir sınav ve önemli bir tecrübe alanı olacaktır.

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Sizce Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan millî takımı, Güney Kore'yi deplasmanda mağlup edebilir mi? Tahmin ve düşüncelerinizi yorumlarda bırakın!