HMD Şirketi Efsanevi Asha Serisini Yeni Akıllı Telefonla Geri Getiriyor

·110·Teknoloji
HMD Şirketi Efsanevi Asha Serisini Yeni Akıllı Telefonla Geri Getiriyor

Tanınmış HMD markası, mobil iletişim pazarındaki ünlü geçmişini hatırlatarak yeni Asha 305 akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. İnternette bu cihazın kutu fotoğrafları ortaya çıktı ve gadget'ın temel teknik özelliklerini ifşa etti. Bu modelin geri dönüşünün, ucuz ve basit cihazlar segmentinde rekabeti daha da kızıştırması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bildirdiğine göre, yeni akıllı telefonla ilgili en ilginç yönlerden biri onun işletim sistemidir. Cihaz, Pulse OS adı verilen yeni bir yazılım platformunda çalışıyor. Şimdilik bu sistem hakkında resmi bilgiler oldukça az, ancak uzmanlar bunun Android sisteminin özel olarak modifiye edilmiş bir versiyonu temelinde oluşturulmuş yeni bir yazılım olabileceğini tahmin ediyorlar.

Teknik Özellikler ve İmkanlar

Kutudaki bilgilere dayanarak söylemek gerekirse, HMD Asha 305 kompakt ve kullanımı kolay boyutlara sahip olacak. Akıllı telefonun kasası 147 × 71,5 × 10,2 mm boyutlarında olup, alıcılara siyah ve yeşil renk seçenekleriyle sunulacak. Modelin siyah ve yeşil renkli tasarımla üretilmesi bekleniyor.

Cihaz, 854 × 480 piksel çözünürlüğe sahip 5 inçlik bir ekranla donatılacak. Görüntü kalitesi çok yüksek olmasa da, böyle bir ekran günlük basit görevler için yeterli kabul ediliyor. Ayrıca akıllı telefon, her biri 2 megapiksel olan ön ve ana kameralara sahip olacak. Bu, modern amiral gemilerinin arka planında mütevazı görünse de temel ihtiyaçlar için uygundur.

Performans ve Batarya

Donanım kısmı Unisoc T137 işlemcisine dayanıyor. Bu çip, cihazın kararlı çalışmasını sağlıyor. Ayrıca akıllı telefon 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama (flaş bellek) ile donatılacak. Küçük kapasiteye rağmen gerekli dosyalar ve uygulamalar için yer yeterli olacaktır.

Enerji beslemesi için 2500 mAh kapasiteli bir batarya seçilmiş olup, 5 W şarj gücünü desteklemektedir. Pil ömrünün cihazın kompakt ekranına kıyasla iyi bir otonomi sağlaması bekleniyor. Ek kolaylıklar olarak 3,5 mm ses jakı ve Wi-Fi erişim noktası modunun varlığı belirtilmiştir.

HMDAsha 305Pulse OSUnisoc T137Akıllı Telefon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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